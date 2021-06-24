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Uzun yola çıkmadan önce mutlaka bunu yaptırın! Uzmanlardan kritik uyarı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle tatile gidecek vatandaşların birçoğu yolculuğu kendi araçlarıyla geçiriyor. Ancak uzun yolculuklar öncesi mutlaka yapılması gereken bazı rutinler var. Sektör yetkililer, uzun yola çıkılmadan önce "mutlaka bakım yaptırılmalı" uyarısında bulundu. İşte detaylar...

24.06.2021 16:29 - Son Güncelleme: 24.06.2021 16:29
Uzun yola çıkmadan önce mutlaka bunu yaptırın! Uzman isimlerden kritik uyarı

Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) üyesi Auto King, periyodik bakım zamanı gelmemişse bile uzun yola çıkmadan önce başta araç sıvıları olmak üzere fren sistemi, klima ve lastiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

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Uzun yola çıkmadan önce mutlaka bunu yaptırın! Uzman isimlerden kritik uyarı

Auto King'den yapılan açıklamada, okulların kapanması ve tatil sezonunun açılmasıyla tatil bölgelerine akının başladığı belirtilerek, özel araçlarıyla uzun seyahate çıkacak sürücülere hem can güvenliklerini hem de araçlarını koruyacak önerilerde bulunuldu.

Uzun yola çıkmadan önce mutlaka bunu yaptırın! Uzman isimlerden kritik uyarı

Açıklamada, sürücülerin uzun yola çıkmadan önce araçlarının bakımını mutlaka yaptırması gerektiği aktarılarak, "Periyodik bakım zamanı gelmemişse bile uzun yola çıkmadan önce başta araç sıvıları olmak üzere fren sistemi, klima ve lastiklerin gözden geçirilmesi gerekiyor." denildi.

Uzun yola çıkmadan önce mutlaka bunu yaptırın! Uzman isimlerden kritik uyarı

Periyodik bakım işleminin aracın ömrünü uzattığı ve araç içindekilerin can güvenliğini sağladığına dikkati çekilen açıklamada, "Seyahat öncesi çok düşük bir bütçe ve çok kısa bir zamanda yaptırabileceğiniz mini bir bakım, hem canınıza hem de aracınıza gelebilecek zararların önüne geçeceği gibi yakıt tasarrufu da sağlar." ifadesi kullanıldı.

Uzun yola çıkmadan önce mutlaka bunu yaptırın! Uzman isimlerden kritik uyarı

Salgın döneminde otomobillerin mekanik aksamları kadar iç kısmının da önemli hale geldiği vurgulanan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu: