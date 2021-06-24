Uzun yola çıkmadan önce mutlaka bunu yaptırın! Uzmanlardan kritik uyarı

Periyodik bakım işleminin aracın ömrünü uzattığı ve araç içindekilerin can güvenliğini sağladığına dikkati çekilen açıklamada, "Seyahat öncesi çok düşük bir bütçe ve çok kısa bir zamanda yaptırabileceğiniz mini bir bakım, hem canınıza hem de aracınıza gelebilecek zararların önüne geçeceği gibi yakıt tasarrufu da sağlar." ifadesi kullanıldı.