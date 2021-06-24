Uzun yola çıkmadan önce mutlaka bunu yaptırın! Uzmanlardan kritik uyarı
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle tatile gidecek vatandaşların birçoğu yolculuğu kendi araçlarıyla geçiriyor. Ancak uzun yolculuklar öncesi mutlaka yapılması gereken bazı rutinler var. Sektör yetkililer, uzun yola çıkılmadan önce "mutlaka bakım yaptırılmalı" uyarısında bulundu. İşte detaylar...
24.06.2021 16:29
- Son Güncelleme: 24.06.2021 16:29
Periyodik bakım işleminin aracın ömrünü uzattığı ve araç içindekilerin can güvenliğini sağladığına dikkati çekilen açıklamada, "Seyahat öncesi çok düşük bir bütçe ve çok kısa bir zamanda yaptırabileceğiniz mini bir bakım, hem canınıza hem de aracınıza gelebilecek zararların önüne geçeceği gibi yakıt tasarrufu da sağlar." ifadesi kullanıldı.