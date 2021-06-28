2021 Renault Clio modeli kaç TL? Yeni model sıfır Reno Clio en yeni fiyat listesi... Son 2 gün! O marka ve modelde 60 bin TL indirim!
Renault yeni Clio modeline 60 bin TL indirim uyguladı. Ve peş peşe açıklandı ve belli oldu. Haziran ayı güncel fiyat listesi ile 289.000 TL'den satışa sunulan Clio, yapılan yeni indirim ile fiyatı 231.600 TL'ye kadar geriledi. Renault 2021 model Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg paketinde geçerli olmak üzere 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 30.06.2021'e tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olacak. İşte 2021 Model Renault Clio güncel fiyat listesi...
Renault'un 2021 model Sıfır Clio modeli için başlattığı 58 bin TL'lik indirim kapmayası için zaman daralıyor. Haziran sonuna kadar sürecek olan kampanya sonrası otomotiv devi Temmuz ayı yeni fiyat listesi ile hayranlarının karşısına çıkacak. Yapılan indirimle yüzde 80'lik vergi diliminden yüzde 50'lilik vergi dilimine düşen aracın fiyatında 58 bin TL kadar düşüş yaşandı. 169 bin TL'den başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulan 2021 Renault Clio, 60 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve sıfır faiz kampanyası ile de Haziran sonuna kadar satılmaya devam edecek. İşte Renault Clio Haziran ayı güncel fiyat listesi...