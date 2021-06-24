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70.000 TL altına alınabilecek 2. el araç modelleri! Kapış kapış gidiyor! Bu fırsat kaçmaz!

2. el araç modelleri ve fiyatları arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. İkinci el araç piyasasında fiyatarın artması nedeniyle vatandaşlar uygun araç fırsatlarından faydalanmaya çalışıyor. Bütçenize ve hesabınıza göre satın alabileceğiniz ikinci el araç fiyatlarını haberimizden bulabilir ve fiyatları inceleyebilirsiniz. İşte 70.000 TL altına alınabilecek 2. el araç modelleri!

24.06.2021 12:41 - Son Güncelleme: 24.06.2021 12:41
70.000 TL altına alınabilecek 2. el araç modelleri! Kapış kapış gidiyor! Bu fırsat kaçmaz!

2. el araç modelleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kapış kapış giden uygun fiyatlı ikinci el araç modellerine haberimizden ulaşabilir ve fiyat fırsatlarını görüntüleyebilirsiniz. Birinci el araba alamayan vatandaşlar ikinci el arabalara yöneldi. İşte bütçeye göre 70.000 TL altı ikinci el araçlar!

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70.000 TL altına alınabilecek 2. el araç modelleri! Kapış kapış gidiyor! Bu fırsat kaçmaz!

Chevrolet Lacetti 1.6 SX

2005 Model Benzin & LPG Otomatik

Fiyat: 71.000 TL

70.000 TL altına alınabilecek 2. el araç modelleri! Kapış kapış gidiyor! Bu fırsat kaçmaz!

Ford Fiesta 1.4 TDCi Comfort

2007 Model Dizel

Fiyat: 69.000 TL

70.000 TL altına alınabilecek 2. el araç modelleri! Kapış kapış gidiyor! Bu fırsat kaçmaz!

Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus

2012 Model Dizel Manuel

Fiyat: 68.000 TL

70.000 TL altına alınabilecek 2. el araç modelleri! Kapış kapış gidiyor! Bu fırsat kaçmaz!

BMW 3 Serisi 316i Standart

1996 Model Benzin & LPG Manuel

Fiyat: 65.000 TL