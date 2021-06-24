70.000 TL altına alınabilecek 2. el araç modelleri! Kapış kapış gidiyor! Bu fırsat kaçmaz!

2. el araç modelleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kapış kapış giden uygun fiyatlı ikinci el araç modellerine haberimizden ulaşabilir ve fiyat fırsatlarını görüntüleyebilirsiniz. Birinci el araba alamayan vatandaşlar ikinci el arabalara yöneldi. İşte bütçeye göre 70.000 TL altı ikinci el araçlar!