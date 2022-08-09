TOGG’un fiyatı ortaya çıktı! Yerli otomobil yolların tozunu attırmaya hazır! TOGG CEO’su açıkladı! 2023 TOGG fiyat listesi ve satış tarihi...

2023 TOGG FİYATI NE KADAR?

Gürcan Karakaş fiyatla ilgili yaptığı diğer açıklamalarda '"Şu ana kadar gelen geri bildirimlere baktığımızda ilgi yüksek. O noktaya geldiğimizde bunların ne kadarı satışa dönüşür, zamanı geldiğinde göreceğiz. Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli. Fiyatı pazar belirler. Zamanı geldiğinde biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz.' demişti.