TOGG'un fiyatı ortaya çıktı! Yerli otomobil yolların tozunu attırmaya hazır! TOGG CEO'su açıkladı! 2023 TOGG fiyat listesi ve satış tarihi...
TOGG için nefesler tutuldu. Vatandaşlar yerli otomobil hakkında birçok detayı merak ediyor. Özellikle fiyatlar hakkında araştırmalar sürerken TOGG CEO'su tarafından yapılan açıklamayla ortalama fiyat ortaya çıktı. Bu nedenle arama motorlarına yöneldi. Peki, 2023 TOGG fiyatları ne kadar? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? TOGG fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG dört gözle beklenirken fiyatının ne olacağı hakkında detaylar da merak ediliyordu. Son olarak TOGG'un CEO'su tarafından yapılan açıklamayla fiyat netleşmeye başladı. TOGG 2023 fiyat listesi ve satış tarihi merak ediliyor. İşte TOGG tarafından gelen açıklama ve konuya dair merak edilenler...
2023 TOGG FİYATI NE KADAR?
Gürcan Karakaş fiyatla ilgili yaptığı diğer açıklamalarda '"Şu ana kadar gelen geri bildirimlere baktığımızda ilgi yüksek. O noktaya geldiğimizde bunların ne kadarı satışa dönüşür, zamanı geldiğinde göreceğiz. Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli. Fiyatı pazar belirler. Zamanı geldiğinde biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz.' demişti.
TOGG'un rekabet edeceği diğer otomobil markalarına ait yüzde 100 elektrikli, aynı batarya ve menzil kapasitesine sahip araçların fiyatları 1.6 milyon TL seviyesinden başladığı için fiyatının da ortalama olarak bu civarde belirlenmesi bekleniyor. TOGG'un SUV modelinin vergi teşvikiyle satışa sunulması halinde fiyatı 1 Milyon TL seviyesinden başlayabilir. Ancak fiyata herhangi teşvik gelmemesi halinde satış fiyatlarının 1.5 milyon TL'yi bulabileceği konuşuluyor.
2 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ SUNACAK
Togg'un ilk etapta üretip satışına başlayacağı elektrikli otomobil C-SUV segmentinde yer alıyor. Otomobilin 150 kW ve 300 kW olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Güçlü versiyon dört tekerlekten çekiş sistemi ile, gücü düşük versiyon ise iki tekerlekten çekiş şeklinde alıcısı ile buluşacak.