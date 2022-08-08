Yarı fiyatına araba almak için vatandaşlar bayilerde kuyruğa girdi! ÖTV ödemeden otomobil alabilirsiniz! İşte detaylar
Engelli vatandaşlara devlet doğrultusundan sıfır kilometre araçları yarı fiyatına almaları amacıyla fırsat verilmiştir. Engelli vatandaşlar yaşam akışı içerisinde sıradan gözüken birtakım durumlardan mahrum kalırlar. Devlet kanalıyla bunların önlenmesi amacıyla engel hali teşhis edilen vatandaşlara sosyal haklar verilmiştir. Verilen bu hakların başında ÖTV'den muaf olma ve indirimden yararlanma gelmektedir.
Engelli olan vatandaşlar ÖTV ödemeden araba sahibi olma şansına sahiptirler. Bu kapsamda devlet tarafından kendilerine verilmiş bazı haklar mevcuttur. ÖTV ödemeden otomobil almak için ise bazı şartlar bulunmaktadır. Haberimizde bu şartları anlattık. Peki ÖTV ödemeden araç sahibi nasıl olunur? Kimler ÖTV'siz araç satın alma hakkından yararlanabilir? ÖTV indirimi ne kadar 2022? İşte tüm detaylar
Özel Tüketim Vergisi olarak adlandırılan ÖTV; araba, mücevher, tütün mamulleri, alkol, fosil atık, benzin ve kömür vb. özel tüketim ürünlerinden alınan harcama vergisidir. Bu vergi türü engelli vatandaşlar amacıyla bambaşka bir prosedürde ilerler. Buna göre; sıfır kilometre otomobil alımlarında engel seviyesine göre ÖTV indirimi ya da muafiyetinden yararlanma hakkı doğmuştur.
Devlet, engelli vatandaşlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu imtiyaz hizmetlerden birini otomobil satın alma sürecinde döneme sokmaktadır. Açıklanan devlet kararına göre belirli bir seviyenin üstünde engel sahibi olan vatandaşlara ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti hakkı ile otomobil sahibi olma imkânı tanınmaktadır.
Yapılan açıklamalara göre engel hali yüzde 40- yüzde 89 aralığında olan vatandaşlara, otomobil satın alabilmek istemeleri halinde ÖTV indirimi hakkı tanınmaktadır.
Söz hususu indirim seviyesi hesaplandığında meydana çıkan ÖTV ödeme zorunluluğu, yüzde 26,3'tür. Eğer engel seviyesi yüzde 90'ın üstünde ise alakalı gruplarda yer alan vatandaşlar, otomobil satın aldıkları esnada ÖTV muafiyeti hakkına sahip olurlar. Bu halde sadece aracın fiyatı ödenir, ek olarak bir vergi ödemesi alınmaz.