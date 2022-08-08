Yarı fiyatına araba almak için vatandaşlar bayilerde kuyruğa girdi! ÖTV ödemeden otomobil alabilirsiniz! İşte detaylar

Engelli olan vatandaşlar ÖTV ödemeden araba sahibi olma şansına sahiptirler. Bu kapsamda devlet tarafından kendilerine verilmiş bazı haklar mevcuttur. ÖTV ödemeden otomobil almak için ise bazı şartlar bulunmaktadır. Haberimizde bu şartları anlattık. Peki ÖTV ödemeden araç sahibi nasıl olunur? Kimler ÖTV'siz araç satın alma hakkından yararlanabilir? ÖTV indirimi ne kadar 2022? İşte tüm detaylar