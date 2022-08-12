Açıklama az önce geldi Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 25, 75 ve 100 bin TL hesaba yatırılıyor!

Yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak üstüne hayaller kuran fakat yeterli nakdi bulunmayan vatandaşlara ise kamu bankalarından destek geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası ikinci el taşıt kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.