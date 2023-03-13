TOGG FİYAT LİSTESİ | TOGG ön sipariş, teknik özellikler, online satış TÖREN BAŞLIYOR! Araba alacaklar dikkat! İşte satış tarihi...
Togg için geri sayım başladı. 2023 Togg fiyat listesi gündemin en sıcak maddesi olarak dikkat çekerken, otomobilin bu hafta içinde satışa çıkması bekleniyor. İşte TOGG otomobil fiyat listesi...
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki günlerde Togg'un milletle buluşacağını söyledi. Türkiye'nin bölgesinin parlayan üretim üssü haline geldiğini belirten Kacır, "Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Önümüzde büyük bir fırsat penceresi var. Bu hafta Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkacak" dedi.
TOGG FİYAT LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 1 ay aranın ardından Togg satışa çıkmaya hazırlanıyor. Satışa çıkmasıyla beraber Togg fiyat listesi de belli olacak. Togg'un fiyatı benzin ve dizel araçlar da dahil aynı segment otomobilerin fiyatlarıyla rekabet edecek düzeyde olacak.
TOGG FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
TOGG fiyat listesi henüz belli olmad. Fakat geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenlemenin, Togg'un satış fiyatını da etkilemesi bekleniyor.
TOGG SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?
Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg'un 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunun yüzde 10'luk ÖTV dilimine gireceği tahmin ediliyor. Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olabilir.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağını kaydetti. Kacır, "Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak" ifadelerini kullandı.