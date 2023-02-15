Kendi sınıfının en ucuzu! TOGG’un özellikleri yok artık dedirtti! TX10 fiyat listesi, renkleri, ön sipariş, rakipleri ve tüm merak edilenler...

314 ve 523 KİLOMETRE MENZİLLİ İKİ BATARYA SEÇENEĞİ

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklandı.

T10X'in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.