Sonbahar kampanyalarında 0.69-0.89 faiz fırsatı! Listede en uygun araçlar var! Fiat, Hyundai, Dacia sıfır araba fiyatları
Otomobil markalarının sonbahar kampanyaları Eylül ayıyla birlikte başladı. Alınan son kararla birlikte, ÖTV indirimiyle birlikte tüm sıfır otomobillerin fiyatında 5 ile 60 bin arasında bir düşüş yaşanıyor. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor. Fiyatların düşmesinin ardından araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere akın ettiği görülüyor. Bu süreçte araba almaya gidenlerin sayısından artış yaşanırken gözler fiyatlara çevrildi. ve bu doğrultuda da alacağı modelde fikrini netleştirerek tercihini yapacak.
22.09.2021 12:36
- Son Güncelleme: 22.09.2021 12:36
Sonbahar kampanyalarında iki markadan 0.69-0.89 faiz fırsatı peş peşe sunuldu. 2021 Eylül en uygun araç fiyat listesi belli oldu. Fiat, Hyundai, Dacia sıfır araba fiyatlarını merak edenlerin sayısında artış görülüyor. ÖTV indirimi sonrası hemen ardından otomobil markalarının fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Otomobil markalarının model satış fiyatları bu doğrultuda belirleyici oluyor.