Sonbahar kampanyalarında 0.69-0.89 faiz fırsatı! Listede en uygun araçlar var! Fiat, Hyundai, Dacia sıfır araba fiyatları

Sonbahar kampanyalarında iki markadan 0.69-0.89 faiz fırsatı peş peşe sunuldu. 2021 Eylül en uygun araç fiyat listesi belli oldu. Fiat, Hyundai, Dacia sıfır araba fiyatlarını merak edenlerin sayısında artış görülüyor. ÖTV indirimi sonrası hemen ardından otomobil markalarının fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Otomobil markalarının model satış fiyatları bu doğrultuda belirleyici oluyor.