Araba almak isteyenlere büyük fırsat! 150, 160, 170 bin TL’ye satılan 2016- 2017 model üstü ikinci el araçlar!

2017 Renault Symbol 1.5 DCI Joy Sedan Dizel Manuel



İkinci el pazarında en çok tercih edilen araçlardan biri de Renault. Diğerlerine göre daha uygun fiyatlarla bulunabilen araç 120.000 TL skalasında karşımıza çıkıyor. 90 hp beygir gücüne sahip araç rahat ve sorunsuz bir sürüş deneyimi sunuyor.