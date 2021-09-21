Araba almak isteyenlere büyük fırsat! 150, 160, 170 bin TL'ye satılan 2016- 2017 model üstü ikinci el araçlar!
Okulların açılması, koronavirüs pandemisi derken araç almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sıfır araçlardaki uçuk fiyatlar da vatandaşları ikinci el araçlara yönlendiriyor. Hem ikinci hem hem uygun fiyat hem de sağlam araç almak isteyenler 2016- 2017 model üstü ikinci el araç fiyatlarını araştırıyor. 150, 160, 170 bin TL'ye satılan 2016- 2017 model üstü ikinci el araçları sizler için listeledik.
21.09.2021 16:16
- Son Güncelleme: 21.09.2021 16:16
ÖTV düzenlemesi sonrası araç almaya hazırlanan binlerce kişi bütçelerine uygun ikinci el araç fiyatlarını araştırıyor. İkinci el araç tercih edenler için 150, 160, 170 bin TL'ye satılan 2016- 2017 model üstü ikinci el araçları haberimizde derledik. Özelikle koronavirüs salgını döneminde hem ikinci el hem sıfır araç fiyatları fırlamıştı. ÖTV değişikliğiyle birlikte araç piyasalarında canlanma oldu. İşte 150 binden başlayan 2016-2017 model üstü ikinci el araçların listesi...
En çok satan ikinci el otomobillerden en düşük fiyatlısı 106 bin TL... En yüksek ikinci el araçlar da 332 bin TL değerinde.