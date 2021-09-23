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Haberler Ekonomi Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere kötü haber! Dünyanın konuştuğu çip krizi büyüyor! Artık yok

Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere kötü haber! Dünyanın konuştuğu çip krizi büyüyor! Artık yok

Dünyayı ele geçiren koronavirüs nedeniyle yaşanan çip krizi otomotiv sektörünü bitirme noktasına geldi. Sahibinden ikinci el veya sıfır otomobil almak isteyenler, araç fiyatlarından şikayetçiyken konuyla ilgili yapılan araştırma zararın boyutunu gözler önüne serdi.

23.09.2021 10:24 - Son Güncelleme: 23.09.2021 10:24
Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere kötü haber! Dünyanın konuştuğu çip krizi büyüyor! Artık yok

Tüm dünyada baş gösteren çip krizi, gerek araç bulunurluğu gerekse de fiyatlarla kendisini gösterirken, bir anlamda firmaların da planlama yapmalarının önünü kesiyor.

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Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere kötü haber! Dünyanın konuştuğu çip krizi büyüyor! Artık yok

Danışmanlık firması AlixPartners, tahminine göre küresel otomobil sektöründe çip krizi kaynaklı ciro kaybı 210 milyar doları bulacak.

Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere kötü haber! Dünyanın konuştuğu çip krizi büyüyor! Artık yok

Firma küresel otomobil üreticilerinin bu yıl çip krizi sebebiyle 7,7 milyon araç daha az üretim yapacağını öngördü. Firmanın bir önceki tahmini 3,9 milyon araçlık üretim kaybı olacağı yönündeydi.

Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere kötü haber! Dünyanın konuştuğu çip krizi büyüyor! Artık yok

Bir türlü çözülemeyen yarı iletken darlığının maliyeti yüzde 90'ın üzerinde artış göstererek, küresel otomobil üreticilerinin 2021 yılı gelirlerinde toplam 210 milyar dolarlık azalmaya yol açtı.

Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere kötü haber! Dünyanın konuştuğu çip krizi büyüyor! Artık yok

'BU YIL KAÇ ARAÇ ÜRETİLEMEYECEK?'
Oto üreticilerinin bu yıl çip krizi dolayısıyla 7,7 milyon daha az araç üreteceği tahmininde bulunan AlixPartners böylelikle bir olumsuz öngörüde daha bulundu.

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