Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere kötü haber! Dünyanın konuştuğu çip krizi büyüyor! Artık yok

'BU YIL KAÇ ARAÇ ÜRETİLEMEYECEK?'

Oto üreticilerinin bu yıl çip krizi dolayısıyla 7,7 milyon daha az araç üreteceği tahmininde bulunan AlixPartners böylelikle bir olumsuz öngörüde daha bulundu.