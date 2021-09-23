Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere kötü haber! Dünyanın konuştuğu çip krizi büyüyor! Artık yok
Dünyayı ele geçiren koronavirüs nedeniyle yaşanan çip krizi otomotiv sektörünü bitirme noktasına geldi. Sahibinden ikinci el veya sıfır otomobil almak isteyenler, araç fiyatlarından şikayetçiyken konuyla ilgili yapılan araştırma zararın boyutunu gözler önüne serdi.
23.09.2021 10:24
- Son Güncelleme: 23.09.2021 10:24
Tüm dünyada baş gösteren çip krizi, gerek araç bulunurluğu gerekse de fiyatlarla kendisini gösterirken, bir anlamda firmaların da planlama yapmalarının önünü kesiyor.
Danışmanlık firması AlixPartners, tahminine göre küresel otomobil sektöründe çip krizi kaynaklı ciro kaybı 210 milyar doları bulacak.
Firma küresel otomobil üreticilerinin bu yıl çip krizi sebebiyle 7,7 milyon araç daha az üretim yapacağını öngördü. Firmanın bir önceki tahmini 3,9 milyon araçlık üretim kaybı olacağı yönündeydi.
'BU YIL KAÇ ARAÇ ÜRETİLEMEYECEK?'
Oto üreticilerinin bu yıl çip krizi dolayısıyla 7,7 milyon daha az araç üreteceği tahmininde bulunan AlixPartners böylelikle bir olumsuz öngörüde daha bulundu.