Sıfır otomobil fiyatları yenileniyor! Şubat 2021 Nissan Qashqai, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel, Volkswagen fiyat listesi

Şubat 2021 sıfır otomobil fiyatları yenileniyor! Nissan Qashqai, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel, Volkswagen fiyat listesi bu bağlamda merakla sorgulanıyor. 2021 yılının ikinci ayında sıfır bir otomobil sahibi olmak isteyenler markaların güncel fiyat listesini merak ederek araştırma yapıyor. Bir dönem koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretimi durduğundan ikinci elde fiyat artışı yaşandığı görülmüştü. Ancak markaların fabrikalarında sıfır araç üretimi tekrar başladı. Bu kapsamda son gelişmeleri ve listeyi merak edenler için haberimizin içerisinde marka marka sıfır araba fiyatlarını detaylı bir şekilde derledik. İşte fiyat listesi...

05.02.2021 12:39 - Son Güncelleme: 05.02.2021 12:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





