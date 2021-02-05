Sıfır otomobil fiyatları yenileniyor! Şubat 2021 Nissan Qashqai, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel, Volkswagen fiyat listesi
Şubat 2021 sıfır otomobil fiyatları yenileniyor! Nissan Qashqai, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel, Volkswagen fiyat listesi bu bağlamda merakla sorgulanıyor. 2021 yılının ikinci ayında sıfır bir otomobil sahibi olmak isteyenler markaların güncel fiyat listesini merak ederek araştırma yapıyor. Bir dönem koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretimi durduğundan ikinci elde fiyat artışı yaşandığı görülmüştü. Ancak markaların fabrikalarında sıfır araç üretimi tekrar başladı. Bu kapsamda son gelişmeleri ve listeyi merak edenler için haberimizin içerisinde marka marka sıfır araba fiyatlarını detaylı bir şekilde derledik. İşte fiyat listesi...
Yeni yılın ikinci ayında markalar sıfır araba fiyatlarını yeniledi. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. Bilindiği üzere salgınla birlikte sıfır araç üretimi durmuştu ve ikinci el arabalara olan talebin artması nedeniyle fiyatlar tavan yapmıştı. Geçtiğimiz yılın son aylarıyla birlikte sıfır otomobil üretimi tekrar başladı ve böylece araba almak isteyenlerin kafası rahatlamış oldu. Bu kapsamda sıfır araba almak isteyenler için Nissan Qashqai, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel, Volkswagen fiyat listesi haberimizde yer alıyor. Takvim.com.tr olarak derlediğimiz fiyatları aşağıdan inceleyebilirsiniz.
İşte marka marka güncel fiyat listesi;