İkinci el otomobil piyasası hız kazandı | 100 bin liranın altında satılık ikinci el otomobiller

Otomobil fiyatlarında hareketlilik sürerken vatandaşlar piyasayı yakından araştırıyor. Sıfır otomobil fiyatları her geçen gün yükselirken ikinci ele daha çok rağbet gösterilmeye başlandı. İkinci el otomobilde pazarlık imkanının geniş olmasından dolayı piyasa hız kazandı. İkinci elde SUV grubuna yönelik olarak ilgi de artıyor. Yerden yüksek olması, gösterişli durması tercih sebeplerinin başında yer alıyor. Ancak bazı SUV gruplarında hiçbir inceleme yapmadan satın alma gerçekleştirenler hem yakıt hem de parça temini ve fiyatları açısından büyük sıkıntılar yaşıyor. İşte piyasada son durum ve otomobil satın alırken dikkat etmeniz gerekenler.

02.02.2021 09:00 - Son Güncelleme: 02.02.2021 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





