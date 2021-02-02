İkinci el otomobil piyasası hız kazandı | 100 bin liranın altında satılık ikinci el otomobiller
Otomobil fiyatlarında hareketlilik sürerken vatandaşlar piyasayı yakından araştırıyor. Sıfır otomobil fiyatları her geçen gün yükselirken ikinci ele daha çok rağbet gösterilmeye başlandı. İkinci el otomobilde pazarlık imkanının geniş olmasından dolayı piyasa hız kazandı. İkinci elde SUV grubuna yönelik olarak ilgi de artıyor. Yerden yüksek olması, gösterişli durması tercih sebeplerinin başında yer alıyor. Ancak bazı SUV gruplarında hiçbir inceleme yapmadan satın alma gerçekleştirenler hem yakıt hem de parça temini ve fiyatları açısından büyük sıkıntılar yaşıyor. İşte piyasada son durum ve otomobil satın alırken dikkat etmeniz gerekenler.
02.02.2021 09:00
- Son Güncelleme: 02.02.2021 09:11
Sıfır otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kredi faizlerinin de yüksek olması nedeniyle sıfır otomobil almak zorlaşıyor. Maddi imkanları sıfır otomobil almaya yetmeyen ancak ikinci el otomobil alabilecek kişiler ise imkanları dahilindeki otomobilleri tercih ediyor.
İkinci elde SUV grubuna yönelik olarak ilgi artıyor. Yerden yüksek olması, gösterişli durması tercih sebeplerinin başında yer alıyor.
Hürriyet'in haberine göre bazı SUV gruplarında hiçbir inceleme yapmadan satın alma gerçekleştirenler hem yakıt hem de parça temini ve fiyatları açısından büyük sıkıntılar yaşıyor.
SEÇENEKLER AZALDI
İkinci el piyasasını manipüle eden satıcılar nedeniyle fiyatlarda balon oluştu. Normalde yaşı gereğince 50 bin lira etmeyecek araçlar 100-150 bin lira bandında satışa konuluyor.
Alternatif olmamasından dolayı da ikinci el otomobile ihtiyacı olanlar maalesef bu araçlara yöneliyor. İkinci el otomobili yatırım aracı olarak görenler de al-satçılığa özeniyor. Aldığı arabayı 5 bin lira fazlasına satmaya çalışanlar da fiyatları yukarı çekiyorlar.