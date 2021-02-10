Sıfır otomobiller için cazip teklifler! Şubat 2021 fiyat listesi baştan aşağı yenileniyor! Qashqai, Megane, Eclipse Cross...

Sıfır otomobiller için cazip teklifler gelmeye devam ediyor. Şubat 2021 fiyat listesi baştan aşağı yenileniyor. 2021 yılının ikinci ayında sıfır bir otomobil sahibi olmak isteyenler markaların güncel fiyat listesini merak ederek araştırma yapıyor. Bir dönem koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretimi durduğundan ikinci elde fiyat artışı yaşandığı görülmüştü. Ancak markaların fabrikalarında sıfır araç üretimi tekrar başladı. Bu kapsamda son gelişmeleri ve listeyi merak edenler için haberimizin içerisinde marka marka sıfır araba fiyatları detaylı bir şekilde yer alıyor.