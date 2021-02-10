Sıfır otomobiller için cazip teklifler! Şubat 2021 fiyat listesi baştan aşağı yenileniyor! Qashqai, Megane, Eclipse Cross...
Şubat ayı kampanyaları hakkında açıklama yapan otomobil markaları sıfır araba fiyatlarını da internet sitesi üzerinden duyurdu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. Bilindiği üzere salgınla birlikte sıfır araç üretimi durmuştu ve ikinci el arabalara olan talebin artması nedeniyle fiyatlar tavan yapmıştı. Geçtiğimiz yılın son aylarıyla birlikte sıfır otomobil üretimi tekrar başladı ve böylece araba almak isteyenlerin kafası rahatlamış oldu. Bu kapsamda sıfır araba almak isteyenler için Nissan Qashqai, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel, Volkswagen fiyat listesi haberimizde yer alıyor.
10.02.2021 21:47
- Son Güncelleme: 10.02.2021 21:51
Sıfır otomobiller için cazip teklifler gelmeye devam ediyor. Şubat 2021 fiyat listesi baştan aşağı yenileniyor. 2021 yılının ikinci ayında sıfır bir otomobil sahibi olmak isteyenler markaların güncel fiyat listesini merak ederek araştırma yapıyor. Bir dönem koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretimi durduğundan ikinci elde fiyat artışı yaşandığı görülmüştü. Ancak markaların fabrikalarında sıfır araç üretimi tekrar başladı. Bu kapsamda son gelişmeleri ve listeyi merak edenler için haberimizin içerisinde marka marka sıfır araba fiyatları detaylı bir şekilde yer alıyor.