Sıfır araba alacaklara 0,99 faiz müjdesi! Kampanyalar kapınıza kadar gelecek! Fiat, Citroen, Renault, Opel, Dacia...
Araba markaları her aya özel kampanyalarını internet siteleri üzerinden paylaşıyor. Markalar, mayıs ayına özel güncel fiyat listelerini ve indirim kampanyalarını tek tek açıkladı. Mercek altına alınan fiyatlarda mayıs ayına özel kampanyalar dikkat çekiyor. Mayıs ayının ortalarında birlikte otomobil markaları sıfır araba fiyat listesini baştan aşağı yenilendi. Bu bağlamda da yeni kampanyalar vatandaşlara duyuruldu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. 5 markadan araba alacaklara müjdeli haber geldi. Markaların duyurduğu yeni kampanyaları öğrenmek isteyenler ise detayları merak ediyor.
Sıfır araba alacaklara 0,99 faiz müjdesi! Kampanyalar kapınıza kadar gelecek! Bu ay otomobil markaların sunduğu kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu nedenle sıfır otomobil fiyat listesi sık sık araştırdığı konulardan birisi olarak ön planda yer aldı. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek açıkladı. Yaz mevsimi öncesinde araba sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini ve güncel kampanyaları yazımız tek tek sizin için araştırdık.
Salgın önlemleri kapsamında devreye alınan tam kapanma uygulamasıyla birlikte yetkili satıcılar kapalı olsa da Dacia tüm tüketiciler için dijital kanallar yoluyla ulaşılabilir olmaya devam ediyor. Saat 10.00-17.00'de seçilen herhangi bir Dacia yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, 'satinal.dacia.com.tr' adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan çevrim içi olarak başlatılabiliyor