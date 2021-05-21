Sıfır araba alacaklara 0,99 faiz müjdesi! Kampanyalar kapınıza kadar gelecek! Fiat, Citroen, Renault, Opel, Dacia...

Sıfır araba alacaklara 0,99 faiz müjdesi! Kampanyalar kapınıza kadar gelecek! Bu ay otomobil markaların sunduğu kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu nedenle sıfır otomobil fiyat listesi sık sık araştırdığı konulardan birisi olarak ön planda yer aldı. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek açıkladı. Yaz mevsimi öncesinde araba sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini ve güncel kampanyaları yazımız tek tek sizin için araştırdık.