İkinci el araç almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Yüzde 50 ucuza almak mümkün! Volkswagen, Citroen, BMW, Mazda…

Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik zorluk çeken ve ihtiyacı olan arabayı uygun almak isteyenler ikinci el araçlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu fırsatlar merak konusu oldu ve yayınlanan fiyatlar heyecan yarattı. Volkswagen, Citroen, BMW, Mazda gibi daha pek çok modelde daha uyguna ikinci el aracınızı almanız mümkün. Haberimizden detayları inceleyerek ikinci el aracınızı bütçenizi zorlamadan daha uyguna alabilirsiniz. İşte o modeller…