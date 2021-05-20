Vav TV İzle

İkinci el araç almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Yüzde 50 ucuza almak mümkün! Volkswagen, Citroen, BMW, Mazda…

Gündemde yüzbinlerce kişi araba sahibi olmak istiyor ve özellikle ikinci el araç almak isteyenler konuyla ilgili son gelişmelerin neler olduğunu araştırıyor. İkinci el aracınızı bütçenize en uygun şekilde temin edebilirsiniz, hatta yüzde 50 ucuza almak mümkün. Volkswagen, Citroen, BMW, Mazda gibi daha pek çok otomobil markasının modellerini uygun fiyattan elde etmek isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili heyecanlandıran bir haber paylaştı. İşte detaylar…

20.05.2021 17:50 - Son Güncelleme: 20.05.2021 17:50
İkinci el araç almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Yüzde 50 ucuza almak mümkün! Volkswagen, Citroen, BMW, Mazda…

Gündemde yüzbinlerce kişi araba sahibi olmak istiyor ve özellikle ikinci el araç almak isteyenler konuyla ilgili son gelişmelerin neler olduğunu araştırıyor. İkinci el aracınızı bütçenize en uygun şekilde temin edebilirsiniz, hatta yüzde 50 ucuza almak mümkün. Volkswagen, Citroen, BMW, Mazda gibi daha pek çok otomobil markasının modellerini uygun fiyattan elde etmek isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili heyecanlandıran bir haber paylaştı. İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci el araç almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Yüzde 50 ucuza almak mümkün! Volkswagen, Citroen, BMW, Mazda…

Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik zorluk çeken ve ihtiyacı olan arabayı uygun almak isteyenler ikinci el araçlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu fırsatlar merak konusu oldu ve yayınlanan fiyatlar heyecan yarattı. Volkswagen, Citroen, BMW, Mazda gibi daha pek çok modelde daha uyguna ikinci el aracınızı almanız mümkün. Haberimizden detayları inceleyerek ikinci el aracınızı bütçenizi zorlamadan daha uyguna alabilirsiniz. İşte o modeller…

İkinci el araç almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Yüzde 50 ucuza almak mümkün! Volkswagen, Citroen, BMW, Mazda…

2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D model araç 65 bin liradan satışa çıkarıldı.

İkinci el araç almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Yüzde 50 ucuza almak mümkün! Volkswagen, Citroen, BMW, Mazda…

2002 MODEL BMW 320D model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı.

İkinci el araç almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Yüzde 50 ucuza almak mümkün! Volkswagen, Citroen, BMW, Mazda…

2004 MODEL VOLKSWAGEN GOLF model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 70 bin liradan satışa çıkarıldı.