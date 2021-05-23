Sıfır araç alacaklara müjde! 71.000 TL indirim fırsatı ve cazip faiz oranları! Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel…
Milyonlarca kişinin hayali istediği arabayı alamak bu doğrultuda pek çok otomobil markası cazip kampanyalar yapıyor. Sıfır araç alacaklara müjdeli haber geldi ve bazı otomobil markalarından güzel indirimler ve cazip faiz oranları ön plana çıktı. İstediği özellikteki aracı uygun fiyatla satın almak isteyenler için 71.000 TL indirim fırsatı ve cazip faiz oranlarını haberimizde derledik. Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel gibi otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip edenler alacakları sıgır aracı bütçelerini zorlamadan ödemek istiyor. İşte dikkat çeken Mayıs ayı kampanyaları…
Milyonlarca kişinin hayali istediği arabayı alamak bu doğrultuda pek çok otomobil markası cazip kampanyalar yapıyor. Sıfır araç alacaklara müjdeli haber geldi ve bazı otomobil markalarından güzel indirimler ve cazip faiz oranları ön plana çıktı. İstediği özellikteki aracı uygun fiyatla satın almak isteyenler için 71.000 TL indirim fırsatı ve cazip faiz oranlarını haberimizde derledik. Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel gibi otomobil markalarının kampanyalarını yakından takip edenler alacakları sıgır aracı bütçelerini zorlamadan ödemek istiyor. İşte dikkat çeken Mayıs ayı kampanyaları…
Bütçesine uygun sıfır araç almak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediliyor ve güncel fırsatlardan yararlanmak istiyor. Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel gibi markalar özellikle koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlar için kolay ödeme imkanları sunuyor. Peki hangi modellerde indirimler var özellikle 71 bin TL indirim fırsatı oldukça dikkat çekiyor. Modellerin güncel fiyatları ve vade süresi, faiz oranları gibi detaylar haberimizde yer alıyor. İnceleyerek bütçeniz ve aradığınız özelliklere en uygun aracı tercih edebilirsiniz.
HYUNDAİ KAMPANYASI
Türkiye'nin en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Hyundai Yeni Kona modeli için 51 bin 400 liraya varan indirim yaparken aynı zamanda taksitle araba almak isteyen kişilere yönelik olarak 0.99 vade farkı ile araç kredisi kullanma imkanı sunuyor. Nakit indirimli Yeni Kona fiyat listesi şu şekilde sıralanıyor;
Hyundai Yeni Kona 1.6 CRDI 48V MHEV 7 İleri DCT Style (Dizel) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 336 Bin 900 TL
Hyundai Yeni Kona 1.6 CRDI 48V MHEV 7 İleri DCT Smart (Dizel) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 354 Bin 900 TL
Hyundai Yeni Kona 1.6 CRDI 48V MHEV Elite DCT (Dizel) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 375 Bin 900 TL
Hyundai Yeni Kona 1.0T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 231 Bin 105 TL
Hyundai Yeni Kona 1.6T-GDI 7 İleri DCT Smart (Benzinli) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 330 Bin 900 TL
Hyundai Yeni Kona 1.6T-GDI 7 İleri DCT N Line (Benzinli) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 363 Bin 900 TL
Yeni Kona modellinin yanı sıra Hyundai H-100 modelinde 50 bin liraya 12 ay 0.99 araç kredisi desteği, Tucson modelinde 68 bin 500 liraya varan indirim ya da 100 bin liraya 12 ay vadel 0.99 araç kredisi desteği ve i20 modelinde 146 bin 800 liradan başlayan fiyat seçeneği sunuluyor.