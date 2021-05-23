Sıfır araç alacaklara müjde! 71.000 TL indirim fırsatı ve cazip faiz oranları! Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel…

Bütçesine uygun sıfır araç almak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediliyor ve güncel fırsatlardan yararlanmak istiyor. Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Opel gibi markalar özellikle koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlar için kolay ödeme imkanları sunuyor. Peki hangi modellerde indirimler var özellikle 71 bin TL indirim fırsatı oldukça dikkat çekiyor. Modellerin güncel fiyatları ve vade süresi, faiz oranları gibi detaylar haberimizde yer alıyor. İnceleyerek bütçeniz ve aradığınız özelliklere en uygun aracı tercih edebilirsiniz.