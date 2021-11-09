SGK’dan Kasım ayı yepyeni ucuza araba ve arsa satışı başladı! İcralık araba ve arsaları cazip fiyatlarla almak artık mümkün! Sadece 16.500,00 TL’ye...

SGK'dan icra yolu ile çok uygun fiyatlara ev, araç veya arsa almak artık mümkün. Pek çok kişi bu sistemi bilmese de bilenler SGK tarafından ilan yayınlandığında satışları havada kapıyor. SGK sık sık değerli menkul ve gayrimenkulleri çok çok düşük fiyatlarla satışa çıkarıyor. SGK'nın bu imkanından yararlanmak isteyenler sürekli ilanlarını araştırıyor. Bu kez otomobil ve arsa satış ilanı yayınlandı. Düşük rakamlarla hem otomobil alma hayali olanlar hem de arsa sahibi olmak isteyenlerin yüzü gülecek.