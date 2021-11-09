Otomobil alacaklara müjdeli haber! Faiz oranları düştü, 0 faiz ile araç alma fırsatı! Kia, Toyota güncel araç fiyatları…
Toyota ve KİA markalarından otomobil almak isteyenler için güncel kampanyaların neler olduğunu haberimizde bulabilirsiniz. Her ay yenilenen kampanyalar ile faiz oranları ve fiyatlarda farklılıklar olabiliyor. Kasım ayının yaşandığı şu günlerde KİA ve Toyota otomobil modellerinin ne kadar fiyat ile satışa sunulduğu, faiz oranları gibi bilgiler merak konusu oluyor. Faiz oranları düştü, 0 faiz ile araç alma fırsatı da var. İşte detaylar!
Toyota ve KİA markalarından otomobil almak isteyenler için güncel kampanyaların neler olduğunu haberimizde bulabilirsiniz. Her ay yenilenen kampanyalar ile faiz oranları ve fiyatlarda farklılıklar olabiliyor. Kasım ayının yaşandığı şu günlerde KİA ve Toyota otomobil modellerinin ne kadar fiyat ile satışa sunulduğu, faiz oranları gibi bilgiler merak konusu oluyor. Faiz oranları düştü, 0 faiz ile araç alma fırsatı da var. İşte detaylar!
İlanda belirtilen %0.00 faiz oranı, tüketici kredilerinde, Yaris 1.0 modelleri için 75.000 TL kredi tutarı 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0,0811, yıllık efektif maliyet oranı %9773, tahsis ücreti 393,75 TL ödeme seçeneğinde geçerlidir. Kampanyada belirtilen kredi koşulları, Toyota Finans hizmet sağlayıcısı ALJ Finansman A.Ş. tarafından sunulmaktadır. ALJ Finansman A.Ş., kampanyayı durdurma veya kampanya şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Kredi başvurusu esnasında ALJ Finansman A.Ş.'nin güncel fiyatlama koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır.
Kredi kuruluşunun, kredi başvurusunu reddetmesi ve kredi kullandırmamasından Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A. Ş . sorumlu değildir. Tüketici kredilerindeki tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %5'ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir. Kampanya 30/11/2021 tarihine kadar geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Kampanyalı fiyatlar sadece peşin alımlarda geçerlidir. İlanda belirtilen finans kampanyası ile indirimli model kampanyası birleştirilemez. İlanda yer alan modelin görsel ve donanımları Türkiye'de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir. Bu modelin birleşik CO2 salımı 64-112 gr/km ve birleşik yakıt tüketimi 2,8-4,9 lt/100km değerleri arasındadır. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve toyota.com.tr'de.
KİA Sportage Black Edition! Sınırlı sayıda!
Kampanya 01-30 Kasım 2021 tarihleri arasında tabloda belirtilen sıfır araçlar için geçerlidir. Kampanyalı krediler, Kia Kasko poliçesi yaptıran müşterilerimiz için geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için %70 Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %50 , Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %30, Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %20, Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için %0 olarak kredilendirilme yapılabilmektedir.