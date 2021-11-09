Otomobil alacaklara müjdeli haber! Faiz oranları düştü, 0 faiz ile araç alma fırsatı! Kia, Toyota güncel araç fiyatları…

KİA Sportage Black Edition! Sınırlı sayıda!





Kampanya 01-30 Kasım 2021 tarihleri arasında tabloda belirtilen sıfır araçlar için geçerlidir. Kampanyalı krediler, Kia Kasko poliçesi yaptıran müşterilerimiz için geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için %70 Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %50 , Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %30, Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %20, Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için %0 olarak kredilendirilme yapılabilmektedir.