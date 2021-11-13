En fazla 100.000 TL’ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor! Uygun fiyatla araç fırsatı! Ticaret Bakanlığı ihale satışı...

Araç sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar uygun fiyatla bu hayale kavuşmanın yollarını arıyor. Bunlardan biri de Ticaret Bakanlığı ihale ile araç satışı oluyor ve yarı fiyatına araç sahibi olmak bile mümkün. Ticaret Bakanlığı her ay ikinci el vasıtaları ihaleyle satışa sunuyor. Uygun fiyatla araç fırsatını yakalamak isteyenler Ticaret Bakanlığı araç satışı ilanlarını yakından takip ediyor. En fazla 100.000 TL'ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor. Üstelik pek çok markanın farklı modellerini bulabilirsiniz. İşte detaylar!