Renault, Volkswagen, Fiat, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Citroen… 2021 Mart ayı otomobil kampanyaları göz dolduruyor!
Renault, Volkswagen, Fiat, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Citroen kampanyaları yakından takio ediliyor. Araba sahibi olmak isteyen yüzbinlerce vatandaş koronavirüsün getirdiği ekonomik zorluklarla birlikte en uygun fiyata araç sahibi olmanın hayalini kuruyor. 2021 Mart ayı otomobil kampanyaları göz dolduruyor. Renault, Volkswagen, Fiat, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Citroen markalarının güncel kampanyalarını haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz. İşte birbirinden çeşitli 2021 Mart ayı otomobil kampanyaları…
Renault, Volkswagen, Fiat, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Citroen kampanyaları yakından takio ediliyor. Araba sahibi olmak isteyen yüzbinlerce vatandaş koronavirüsün getirdiği ekonomik zorluklarla birlikte en uygun fiyata araç sahibi olmanın hayalini kuruyor. 2021 Mart ayı otomobil kampanyaları göz dolduruyor. Renault, Volkswagen, Fiat, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Citroen markalarının güncel kampanyalarını haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz. İşte birbirinden çeşitli 2021 Mart ayı otomobil kampanyaları…
Yılın üçüncü ayınca araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Renault, Volkswagen, Fiat, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Citroen markalarından bütçelerine en uygun olan kampanyayı seçmek istiyor. 2021 Mart ayı otomobil kampanyaları göz dolduruyor ve haberimizde detaylı bilgileri derledik. Yeni bir araba hayali kuranlar Renault, Volkswagen, Fiat, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Citroen markalarının 2021 otomobil fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilir.
YENİ MEGANE SEDAN Aylık 2.500 TL taksit fırsatıyla!
Renault Finans'tan kredi kullanıldığında, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni MEGANE Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg perakende satın alımında 217.100 TL'lik fiyat ile geçerlidir.
MEGANE SEDAN 183.100 TL'den başlayan fiyat ve 100.000 TL kredi 12 ay vade
Tüm MEGANE Sedan'lar avantajlı fiyat ve faiz oranları ile yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2020 Model Yılı MEGANE Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır.
Yeni CLIO 141.900 TL'den başlayan fiyat ve 100.000 TL kredi 12 ay vade
Tüm Yeni CLIO'lar avantajlı fiyet ve faiz oranları ile yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2021 Model Yılı Yeni CLIO Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır.
Yeni CAPTUR 194.000 TL' den başlayan fiyat
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2020 Model Yılı Yeni CAPTUR Joy 1.0 TCe 100 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
MASTER 100.000 TL kredi 12 ay vade
Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya kapsamında, 100.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade ya da 50.000 TL kredi tutarı ve 24 ay vade seçeneği ile %0,99 faiz oranı sunulmaktadır.