Renault, Volkswagen, Fiat, Toyota, Skoda, Opel, Hyundai, Citroen… 2021 Mart ayı otomobil kampanyaları göz dolduruyor!

Yeni CLIO 141.900 TL'den başlayan fiyat ve 100.000 TL kredi 12 ay vade



Tüm Yeni CLIO'lar avantajlı fiyet ve faiz oranları ile yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2021 Model Yılı Yeni CLIO Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır.

Yeni CAPTUR 194.000 TL' den başlayan fiyat

İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2020 Model Yılı Yeni CAPTUR Joy 1.0 TCe 100 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

MASTER 100.000 TL kredi 12 ay vade

Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya kapsamında, 100.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade ya da 50.000 TL kredi tutarı ve 24 ay vade seçeneği ile %0,99 faiz oranı sunulmaktadır.