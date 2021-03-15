Fiyatlar alaşağı oldu! Son gün uyarısı yapıldı! Binlerce lira indirimle sıfır otomobilde Mart ayı kampanyası! Vatandaş sıraya girdi

FIAT EGEA MART 2021 KAMPANYALI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Mart ayında Egea Ailesi, 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

SEDAN MODELLER

* Easy 1.4 Fire 95 HP: 132 bin 900 TL

* Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174 bin 900 TL

* Urban 14. Fire 95 HP: 153 bin 900 TL

* Urban 1.0 Firefly 100 HP: 177 bin 900 TL

* Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 185 bin 900 TL

* Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216 bin 900 TL

* Lounge 1.4 Fire 95 HP: 169 bin 900 TL

* Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 193 bin 900 TL

* Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 201 bin 900 TL

* Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 224 bin 900 TL