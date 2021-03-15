Fiat 71 bin TL indirim kampanyası dikkat çekiyor! 2021 Mart ayı Fiat Doblo Egea 500 fiyat listesi!

Gündemde Fiat 71 bin TL indirim kampanyası dikkat çekiyor. Aracını yenilemek ya da ilk kez alacaklar için otomobil kampanyaları büyük önem taşıyor ve yakından takip ediliyor. Araba alma hayali kuran yüzbinlerce vatandaş otomobil firmalarının kampanyalarından kendileri için en uygun olanını seçmek istiyor. Özellikle pandemi sürecinde ekonomik olarak zorlanmadan taksitleri ödemek ön plana çıkıyor. 2021 Mart ayı Fiat Doblo Egea 500 fiyat listesi açıklandı ve incelenmeye başlandı. İşte en çok tercih edilen markalardan biri olan Fiat'ın güncel kampanyaları ve fiyat listesi…