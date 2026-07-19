ÖTV’siz alınabilecek araçlar güncellendi: Temmuz 2026 ÖTV muafiyetli otomobil fiyatları

2026 ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

2026 yılı itibarıyla engelli vatandaşların ÖTV istisnasıyla satın alabileceği otomobiller için uygulanacak üst limit 2.873.900 TL olarak belirlendi. Bu sınırın altında kalan ve en az yüzde 40 yerlilik şartını karşılayan araçlar, gerekli yasal koşulları sağlayan kişiler tarafından ÖTV ödemeden satın alınabiliyor.