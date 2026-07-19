ÖTV'siz alınabilecek araçlar güncellendi: Temmuz 2026 ÖTV muafiyetli otomobil fiyatları
Engelli vatandaşların ÖTV istisnası kapsamında satın alabileceği otomobillere ilişkin Temmuz 2026 listesi güncellendi. 2026 yılı için belirlenen 2 milyon 873 bin 900 TL'lik üst limit kapsamında yer alan birçok model, ÖTV ödenmeden satın alınabilecek araçlar arasında bulunuyor. Yerli üretim şartını karşılayan modellerin yer aldığı listede TOGG, Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai gibi markaların çok sayıda aracı dikkat çekiyor.
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Sena Demiröz Takvim.com.tr Otomobil