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ÖTV'siz alınabilecek araçlar güncellendi: Temmuz 2026 ÖTV muafiyetli otomobil fiyatları

Engelli vatandaşların ÖTV istisnası kapsamında satın alabileceği otomobillere ilişkin Temmuz 2026 listesi güncellendi. 2026 yılı için belirlenen 2 milyon 873 bin 900 TL'lik üst limit kapsamında yer alan birçok model, ÖTV ödenmeden satın alınabilecek araçlar arasında bulunuyor. Yerli üretim şartını karşılayan modellerin yer aldığı listede TOGG, Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai gibi markaların çok sayıda aracı dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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ÖTV muafiyetli araç fiyatları Temmuz 2026 itibarıyla güncellendi

ÖTV muafiyetli araç almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği fiyatlar da netleşti. Araçların liste fiyatlarının yanı sıra ÖTV istisnası uygulandığında ortaya çıkan tahmini satış fiyatları da belli oldu. İşte Temmuz 2026 itibarıyla ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçlar ve güncel fiyat listesi...

2026 ÖTV muafiyeti üst limiti 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlendi

2026 ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

2026 yılı itibarıyla engelli vatandaşların ÖTV istisnasıyla satın alabileceği otomobiller için uygulanacak üst limit 2.873.900 TL olarak belirlendi. Bu sınırın altında kalan ve en az yüzde 40 yerlilik şartını karşılayan araçlar, gerekli yasal koşulları sağlayan kişiler tarafından ÖTV ödemeden satın alınabiliyor.

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TOGG, Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai ÖTV muafiyeti kapsamında

HANGİ MARKALAR ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA?

Temmuz 2026 itibarıyla güncellenen listede çok sayıda yerli üretim model bulunuyor. ÖTV istisnasından yararlanılabilen markalar arasında;

TOGG

Fiat

Renault

Toyota

Hyundai

yer alıyor. Bu markaların farklı segmentlerdeki sedan, hatchback, SUV ve elektrikli modelleri ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor.

TOGG T10X modelleri ÖTV muafiyetiyle 1 milyon 300 bin TL’den başlıyor

TOGG ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI - TEMMUZ 2026

  • Togg T10X V1 RWD Standart Menzil
    • Liste fiyatı: 1.909.048 TL
    • Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.300.000 TL
  • Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil
    • Liste fiyatı: 2.219.668 TL
    • Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.510.000 TL
  • Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil
    • Liste fiyatı: 2.411.000 TL
    • Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.640.000 TL
TOGG T10F sedan modelleri muafiyet ile 1 milyon 120 bin TL’den satışta
  • Togg T10F V1 RWD Standart Menzil
    • Liste fiyatı: 1.884.980 TL
    • Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.120.000 TL
  • Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil
    • Liste fiyatı: 2.195.600 TL
    • Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.300.000 TL
  • Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil
    • Liste fiyatı: 2.370.930 TL
    • Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat: 1.400.000 TL
Fiat Egea ÖTV muafiyetli fiyatı 782 bin 800 TL’den başlıyor

FİAT ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI - TEMMUZ 2026

Fiat Egea

  • Egea 1.6 Multijet 130 HP Manuel Easy
    • Liste fiyatı: 1.369.900 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 782.800 TL
  • Egea 1.6 Multijet 130 HP Manuel Urban
    • Liste fiyatı: 1.459.900 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 834.229 TL
  • Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Easy Otomatik
    • Liste fiyatı: 1.759.900 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.005.657 TL
  • Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Urban Otomatik
    • Liste fiyatı: 1.851.900 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.028.833 TL
  • Egea 1.6 Multijet 130 HP DCT Lounge Otomatik
    • Liste fiyatı: 1.921.900 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.067.722 TL
Fiat Egea Cross, Grande Panda, 500e ve 600e muafiyet fiyatları açıklandı

FİAT EGEA CROSS ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI - TEMMUZ 2026

  • Street 1.6 Otomatik
    • Liste fiyatı: 1.880.500 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.017.000 TL
  • Urban 1.6 Otomatik
    • Liste fiyatı: 1.950.500 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.054.000 TL
  • Lounge 1.6 Otomatik
    • Liste fiyatı: 2.020.500 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.091.000 TL
  • Limited 1.6 Otomatik
    • Liste fiyatı: 2.090.500 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.129.000 TL

FİAT GRANDE PANDA ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI - TEMMUZ 2026

  • Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik
    • Liste fiyatı: 1.609.900 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 965.000 TL

FİAT 500E ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI - TEMMUZ 2026

  • Giorgio Armani 42 kWh
    • Liste fiyatı: 2.249.900 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.350.000 TL

FİAT 600E ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI - TEMMUZ 2026

  • La Prima 54 kWh
    • Liste fiyatı: 1.989.900 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.195.000 T
Renault Clio ÖTV muafiyetiyle 1 milyon 30 bin TL’den alınabiliyor

RENAULT CLIO ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI - TEMMUZ 2026

  • Evolution Plus TCe EDC 115 HP
    • Liste fiyatı: 1.805.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.030.000 TL
  • Esprit Alpine TCe EDC 115 HP
    • Liste fiyatı: 2.035.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.130.000 T
Renault Megane Sedan ve Boreal modelleri için ÖTV muafiyetli fiyatlar belli oldu

RENAULT MEGANE SEDAN ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI - TEMMUZ 2026

  • Touch 1.3 TCe 140 BG
    • Liste fiyatı: 1.841.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.050.000 TL
  • Touch EDC 140 BG
    • Liste fiyatı: 2.190.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.250.000 TL
  • Icon EDC 140 BG
    • Liste fiyatı: 2.349.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.340.000 TL
  • Icon 1.5 Blue dCi EDC
    • Liste fiyatı: 2.699.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.500.000 TL

RENAULT BOREAL ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI - TEMMUZ 2026

  • Iconic Turbo TCe EDC 145 HP
    • Liste fiyatı: 2.860.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.630.000 T
Renault Duster ÖTV muafiyetiyle 1 milyon 60 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta

RENAULT DUSTER ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI - TEMMUZ 2026

  • Evolution Eco-G 120 HP
    • Liste fiyatı: 1.865.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.060.000 TL
  • Evolution Turbo TCe EDC 145 HP
    • Liste fiyatı: 2.010.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.140.000 TL
  • Evolution Hybrid 4x4 LPG 150 HP
    • Liste fiyatı: 2.805.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.600.000 TL
  • Techno Turbo TCe EDC 145 HP
    • Liste fiyatı: 2.080.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.180.000 TL
  • Techno Full Hybrid E-Tech 160 HP
    • Liste fiyatı: 2.570.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.470.000 TL
  • Techno Hybrid 4x4 LPG 150 HP
    • Liste fiyatı: 2.840.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.620.000 T
Toyota Corolla ve C-HR modelleri ÖTV muafiyeti ile uygun fiyatlarda

TOYOTA ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI - TEMMUZ 2026

Toyota Corolla

  • Vision Plus Multidrive S
    • Liste fiyatı: 1.790.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.020.000 TL
  • Dream Multidrive S
    • Liste fiyatı: 2.040.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.160.000 TL
  • Dream X-Pack
    • Liste fiyatı: 2.160.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.230.000 TL
  • Flame X-Pack
    • Liste fiyatı: 2.215.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.260.000 TL
  • Passion X-Pack
    • Liste fiyatı: 2.370.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.350.000 TL

Toyota Corolla Hybrid

  • Dream e-CVT
    • Liste fiyatı: 2.808.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.600.000 TL
  • Dream X-Pack
    • Liste fiyatı: 2.530.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.440.000 TL
  • Flame X-Pack
    • Liste fiyatı: 2.717.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.550.000 TL

Toyota C-HR

  • Flame e-CVT
    • Liste fiyatı: 2.250.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.280.000 TL
  • Passion e-CVT
    • Liste fiyatı: 2.566.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.460.000 TL
Hyundai i20, i30 ve Bayon ÖTV muafiyetli fiyatları açıklandı

HYUNDAİ ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI - TEMMUZ 2026

Hyundai i20

  • Jump Manuel
    • Liste fiyatı: 1.470.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 840.000 TL
  • Jump DCT
    • Liste fiyatı: 1.639.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 935.000 TL
  • Style DCT
    • Liste fiyatı: 1.676.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 955.000 TL
  • Style GSR II-C DCT
    • Liste fiyatı: 1.691.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 965.000 TL
  • Elite GSR II-C DCT
    • Liste fiyatı: 1.809.887 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.035.000 TL

Hyundai i30

  • Comfort DCT
    • Liste fiyatı: 1.944.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.110.000 TL
  • Prime DCT
    • Liste fiyatı: 2.250.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.280.000 TL

Hyundai Bayon

  • Jump Manuel
    • Liste fiyatı: 1.560.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 890.000 TL
  • Jump DCT
    • Liste fiyatı: 1.750.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.000.000 TL
  • Style DCT
    • Liste fiyatı: 1.760.666 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.005.000 TL
  • Style GSR II-C DCT
    • Liste fiyatı: 1.775.249 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.015.000 TL
  • Elite DCT
    • Liste fiyatı: 1.958.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.120.000 TL
  • Elite GSR II-C DCT
    • Liste fiyatı: 1.970.000 TL
    • ÖTV muafiyetli fiyat: 1.125.000 T
ÖTV muafiyetli araç alırken engellilik şartları ve yerlilik kriteri aranıyor

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

ÖTV istisnasından yararlanabilmek için ilgili mevzuatta yer alan engellilik şartlarının karşılanması gerekiyor. Ayrıca satın alınacak aracın belirlenen üst fiyat limitini aşmaması ve yürürlükteki yerlilik kriterini sağlaması gerekiyor.

Araç fiyatları markaların resmi liste fiyatlarına göre değişebildiği için satın alma öncesinde güncel fiyatların yetkili bayilerden teyit edilmesi önem taşıyor.

ÖTV’siz alınabilecek araçlar güncellendi: Temmuz 2026 ÖTV muafiyetli otomobil fiyatları

Not: Bu haberde yer alan ÖTV muafiyetli araç fiyatları bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup tavsiye niteliği taşımamaktadır. Araçların güncel liste fiyatları, kampanyaları ve ÖTV muafiyeti kapsamına ilişkin en doğru ve güncel bilgiler için ilgili otomobil markalarının resmi internet sitelerini veya yetkili bayilerini ziyaret etmeniz önerilir. Fiyatlar zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Otomobil