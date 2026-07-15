Çin malı araba alınır mı? 2 yıl sonra ortaya çıkan soru işaretleri: Servis ve ikinci el deneyimi

SONUÇ: ÇİNLİ OTOMOBİL ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Eğer bugün bir Çinli otomobil satın almayı düşünüyorsanız, kararı sadece sıfır kilometre fiyatı ve sunduğu devasa multimedya ekranlarına bakarak vermemeniz gerekiyor. Şu soruların yanıtlarını netleştirmeniz önem taşıyor:

Yatırım Kararlılığı: Seçtiğiniz marka Türkiye'de doğrudan kendisi mi var, yoksa bir distribütör aracılığıyla mı temsil ediliyor? (Doğrudan üretim tesisi kurma sözü veren veya köklü distribütörlerle çalışan markalar daha güvenlidir.)

Servis Yaygınlığı: Yaşadığınız şehirde ve çevre illerde markanın resmi olarak onaylanmış, TSE standartlarına uygun kaç yetkili servisi bulunuyor?

Pazar Payı: Markanın Türkiye'deki aktif araç parkı ne kadar büyük? Araç parkı ne kadar geniş olursa, yan sanayi parça üretimi ve bağımsız servislerin o aracı tamir edebilme kabiliyeti o kadar hızlı gelişir.