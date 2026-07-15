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Çin malı araba alınır mı? 2 yıl sonra ortaya çıkan soru işaretleri: Servis ve ikinci el deneyimi

Avrupa'nın otomotiv üretim üssü olan Türkiye, şimdi de Çinli markaların radikal sınavına ev sahipliği yapıyor. 2026'nın ilk yarısında Çin menşeli otomobil markalarının Türkiye'deki satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,6 geriledi. Mevzuat düzenlemelerinin etkisiyle 2026'nın ilk yarısında başta BYD olmak üzere bazı Çinli otomobil markalarının Türkiye satışlarında düşüş yaşanırken bazı markalar ise pazardan çekildi.

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Çinli elektrikli araçlarda vergi ve servis sorunları satışları vurdu

Çinli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlara yönelik vergisel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcıların son iki yılda yaşadığı yapısal sorunlar da pazardaki daralmayı etkiledi. Ticaret Bakanlığı'nın "7 bölgede 20 yetkili servis açma" şartı, satış sonrası hizmet kalitesini artırmayı hedeflerken, markaların servis ağını güçlendirmesini teşvik ediyor. Üstelik Avrupa ve Türkiye pazar analizlerine göre, Çinli elektrikli ve hibrit araçların ikinci el değer koruma oranları pazar ortalamasının oldukça altında kalarak ilk alımdaki fiyat avantajını zamanla eritiyor.

Çin otomotiv devlerinin büyük satış rallisi neden durdu?

BÜYÜK SATIŞ RALLİSİ NEDEN YAVAŞLADI?

Türkiye otomotiv pazarına Chery, BYD, MG gibi devlerle adeta çıkarma yapan Çinli markalar, sundukları zengin donanım ve rekabetçi fiyat etiketleriyle kısa sürede on binlerce eve girmeyi başarmıştı. Ancak son bir yılda oyunun kuralları tamamen değişti. İthal edilen Çin menşeli araçlara getirilen ek mali yükümlülükler ve özellikle elektrikli ile şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobilleri kapsayan ithalat zorunlulukları gümrük süreçlerini kilitledi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Çinli markaların satışları yüzde 40 geriledi

2026 yılı ilk yarı verilerine göre, Çin markalarının toplam satışlarında yaklaşık %40'lık bir gerileme göze çarpıyor. Chery grubu (Chery, Omoda ve Jaecoo) liderliğini korusa da, 2025'in ilk yarısında 25 binden fazla araç satan BYD gibi markaların satışları 2026'nın aynı döneminde 6 bin 800'lü seviyelere kadar geriledi.

Ticaret Bakanlığı’ndan 7 bölgede 20 servis şartı

20 SERVİS ŞARTI

Ticaret Bakanlığı'nın tüketiciyi korumak amacıyla hayata geçirdiği tebliğ, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurulmasını ve ithalatçı markaların Türkçe hizmet veren en az 40 personele sahip çağrı merkezleri açmasını zorunlu kılıyor.

Çinli araçlarda yedek parça beklemesi kronikleşti

"ÇİN'DEN PARÇA BEKLİYORUZ" CÜMLESİ KRONİKLEŞTİ Mİ?

Çinli otomobil sahiplerinin forumlarda ve şikayet platformlarında en çok dile getirdiği konuların başında yedek parça bekleme süreleri geliyor. Yerleşik Avrupalı markaların Türkiye'de kurulu devasa lojistik depoları sayesinde 1-3 gün içinde çözülen parça tedariği bazı Çinli modellerde haftaları hatta ayları bulabiliyor.

Özellikle olası bir kaza sonrasında kaporta aksamı, tampon veya far gibi parçaların Çin ana karasından ithal edilmesi süreci, araçların uzun süre otoparklarda ya da yetkili servis bahçelerinde yatmasına neden oluyor.

Çinli otomobillerde ikinci el değer kaybı alarmı

İKİNCİ EL ALARMI

Çinli otomobiller sıfır km olarak satın alınırken fiyat/performans canavarı olarak görülse de, madalyonun diğer yüzü ikinci el pazarında kendisini gösteriyor. Otomotiv veri analiz şirketlerinin raporlarına göre, Çinli markalara ait elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların ikinci el piyasasındaki değer koruma performansı henüz oturmuş değil.

İkinci el değer koruma oranı yüzde 47’ye düştü

2024 yılının başında ortalama %61 seviyesinde olan ikinci el değer koruma oranı, 2026 yılının nisan ayında %47,2 seviyesine kadar geriledi. Bu, sadece iki yıl içinde araçların değerinden 14 puana yakın ekstra bir kayıp anlamına geliyor.

Batarya endişesi alıcıları yerli markalardan uzaklaştırıyor

Hızlı teknolojik eskimeler, batarya ömrüne dair duyulan endüstriyel şüpheler ve markanın ülkede kalıcı olup olmayacağına dair endişeler, ikinci el alıcılarını tanıdık limanlara (geleneksel markalara) yönlendiriyor.

Çinli otomobil alırken nelere dikkat edilmeli?

SONUÇ: ÇİNLİ OTOMOBİL ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Eğer bugün bir Çinli otomobil satın almayı düşünüyorsanız, kararı sadece sıfır kilometre fiyatı ve sunduğu devasa multimedya ekranlarına bakarak vermemeniz gerekiyor. Şu soruların yanıtlarını netleştirmeniz önem taşıyor:

Yatırım Kararlılığı: Seçtiğiniz marka Türkiye'de doğrudan kendisi mi var, yoksa bir distribütör aracılığıyla mı temsil ediliyor? (Doğrudan üretim tesisi kurma sözü veren veya köklü distribütörlerle çalışan markalar daha güvenlidir.)

Servis Yaygınlığı: Yaşadığınız şehirde ve çevre illerde markanın resmi olarak onaylanmış, TSE standartlarına uygun kaç yetkili servisi bulunuyor?

Pazar Payı: Markanın Türkiye'deki aktif araç parkı ne kadar büyük? Araç parkı ne kadar geniş olursa, yan sanayi parça üretimi ve bağımsız servislerin o aracı tamir edebilme kabiliyeti o kadar hızlı gelişir.

Haber kaynakları ve önemli uyarılar

Haber Kaynakları:

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2026 Satış Raporları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Tebliği

Araclo Otomotiv Veri Analizleri ve 2026 İlk Yarı Sektör Blogu

Çinli Otomobil Markalarının İkinci El Değerleri Araştırması

Önemli Not: Bu haber tamamen sektörel veriler ve pazar analizleri doğrultusunda yapay zeka destekli bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yatırım veya satın alma tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Güncel satış fiyatları, kampanya detayları ve gerçek kullanıcı deneyimleri için markaların resmi web sitelerini ve yetkili satıcılarını ziyaret etmenizi öneririz.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Otomobil