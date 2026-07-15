Çin malı araba alınır mı? 2 yıl sonra ortaya çıkan soru işaretleri: Servis ve ikinci el deneyimi
Avrupa'nın otomotiv üretim üssü olan Türkiye, şimdi de Çinli markaların radikal sınavına ev sahipliği yapıyor. 2026'nın ilk yarısında Çin menşeli otomobil markalarının Türkiye'deki satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,6 geriledi. Mevzuat düzenlemelerinin etkisiyle 2026'nın ilk yarısında başta BYD olmak üzere bazı Çinli otomobil markalarının Türkiye satışlarında düşüş yaşanırken bazı markalar ise pazardan çekildi.
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Sena Demiröz Takvim.com.tr Otomobil