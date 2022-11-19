ÖTV matrah düzenlemesi için SON GÜNLER || TARİH VERİDLİ || O günden itibaren 0. ve 2. el fiyatları DÜŞECEK! İşte tahmini fiyatlar...
Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinde tarih belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini, uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini açıkladı. İşte matrah düzenlemesi sonrası tahmini fiyatlar...
19.11.2022 21:00 - Son Güncelleme: 19.11.2022 21:00
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.