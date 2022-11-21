1 günle EYT’li olabilirsiniz! Kayıp sigorta gününüz varsa hemen bunu yapın! Eylül 1999 işe giriş bildirgesi verilen...

MAHKEME KARARI ALINABİLİR

Bu kapsamda yıpranmaya tabi çalışması olup da işe girişi geri çekebilecek olanlar EYT yasasından yararlanabilecek. Eylül 1999 işe giriş bildirgesi verilmiş ancak primleri yatırılmayanlar İş Mahkemesi'ne dava açabilir. Sabah'ta yer alan habere göre, Mahkeme kararıyla 1 günlük hizmet alarak EYT yasasından yararlanılabilir. SGK bildirimi olanlar için beş yıllık zaman aşımı süresi de işletilmiyor. İşte, kritik soruların yanıtları: