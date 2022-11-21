1 günle EYT'li olabilirsiniz! Kayıp sigorta gününüz varsa hemen bunu yapın! Eylül 1999 işe giriş bildirgesi verilen...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar dört gözle hükümetten gelecek haberi bekliyor. EYT çıktığında prim ve süresi eksik olanlar bunları tamamlayıp emekli olabilecek. 45 iş kolunda yıpranma süresi sigorta başlangıç tarihini öne çekecek. Eylül 1999 işe giriş bildirgesi verilmiş ancak primleri yatırılmayanlar İş Mahkemesi'ne dava açabilir. Mahkeme kararıyla 1 günlük hizmet alarak EYT yasasından yararlanılabilir. İşte detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanlar yasası için geri sayım başladı. EYT yasası çıktığında prim ve süre açısından eksikleri olanlar bunları tamamlayarak sisteme girebilecek ve emeklilik hakkı kazanacak.
Çalışma koşulları ağır olan 45 iş kolunda uygulanan yıpranma süresi sigorta başlangıç tarihini öne çekebilecek. Normal koşullarda çalışanların emeklilik süreleri 360 gün, yıpranma süresine sahip olanların da 420-540 gün olarak hesaplanıyor. Yıpranmaya tabi çalışmalarda Mayıs 2002 tarihine kadar olan çalışmaların dörtte biri kadar işe giriş tarihi geri çekiliyor.
MAHKEME KARARI ALINABİLİR
Bu kapsamda yıpranmaya tabi çalışması olup da işe girişi geri çekebilecek olanlar EYT yasasından yararlanabilecek. Eylül 1999 işe giriş bildirgesi verilmiş ancak primleri yatırılmayanlar İş Mahkemesi'ne dava açabilir. Sabah'ta yer alan habere göre, Mahkeme kararıyla 1 günlük hizmet alarak EYT yasasından yararlanılabilir. SGK bildirimi olanlar için beş yıllık zaman aşımı süresi de işletilmiyor. İşte, kritik soruların yanıtları:
Normalde emeklilikte esas olan 360 gün sayısı fiili hizmet artışı ile her yıl 360 gün ile birlikte 60-180 gün arasında farklı oranlarda prim sayısı ekleniyor. Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma hakkından 45 iş kolu faydalanabiliyor. Yıpranmaya tabi çalışması olup işe girişi geri çekilebilecek olan kişiler EYT kapsamına girebilir.