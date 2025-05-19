Opel Frontera Türkiye’de Görücüye Çıktı! Hem Elektrikli Hem Uygun Fiyatlı

Elektrikli Frontera:

83 kW (113 HP) gücündeki motoruyla şehir içi kullanımda 430 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Karma kullanımda ise 305 km menzil vaat ediyor.

Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya %20'den %80'e sadece 26 dakikada doluyor.

Yakında gelecek olan uzun menzilli versiyonun ise 400 km'ye kadar ulaşması bekleniyor.

0-100 km/s hızlanma süresi 12.1 saniye.