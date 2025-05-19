Opel Frontera Türkiye’de Görücüye Çıktı! Hem Elektrikli Hem Uygun Fiyatlı

Yepyeni Opel Frontera, elektrikli versiyonuyla 1.345.000 TL gibi iddialı bir fiyatla Türkiye'de satışa sunuldu. Hibrit motor seçeneği ise 1.680.000 TL'den başlıyor.
🚗 ULAŞILABİLİR ELEKTRİKLİ SUV
Opel Frontera'nın dünya prömiyeri İstanbul'da gerçekleştirildi. Opel CEO'su Florian Huettl'in "Ulaşılabilir mobilite sunuyoruz" açıklamasıyla sahneye çıkan bu model, birçok kişinin otomobil sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürebilecek potansiyele sahip. Elektrikli versiyonunun başlangıç fiyatı olan 1.345.000 TL, piyasadaki diğer elektrikli SUV'lara kıyasla dikkat çekici bir avantaj sunuyor.
⚡ ÇEVRECİ MOTORLAR, GÜÇLÜ PERFORMANS
Yeni Opel Frontera, iki farklı motor seçeneğiyle Türkiye yollarına çıkıyor:
Elektrikli Frontera:
83 kW (113 HP) gücündeki motoruyla şehir içi kullanımda 430 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Karma kullanımda ise 305 km menzil vaat ediyor.
Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya %20'den %80'e sadece 26 dakikada doluyor.
Yakında gelecek olan uzun menzilli versiyonun ise 400 km'ye kadar ulaşması bekleniyor.
0-100 km/s hızlanma süresi 12.1 saniye.
Hibrit Frontera:
1.2 litrelik turbo benzinli motor (136 HP) ile 21 kW elektrik motorunun birleşimi toplam 145 HP güç üretiyor.
6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla gelen bu versiyon, 230 Nm tork üretiyor ve 0-100 km/s'yi sadece 9 saniyede tamamlıyor.
🛞 GÜÇLÜ, DİNAMİK VE MODERN
Frontera, Opel'in yeni dönemini temsil eden ikonik "Şimşek" logosunu taşıyan ilk model olma özelliğine sahip.
Ön tasarımda Opel Vizor panel, keskin hatlı Eco LED farlar ve kaslı çamurluklar dikkat çekiyor.
C sütunundaki estetik detaylar, araca modern ve sağlam bir görünüm kazandırıyor.
4.38 metre uzunluk, hem şehir içi pratiklik hem de geniş iç hacim sunuyor.
Giriş seviyesinde 16 inç çelik jantlar, GS donanımda ise 17 inç elmas kesim jantlar yer alıyor.
Krom yerine çevreci malzemeler tercih edilerek sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor.
🛋️ SADELİK VE FONKSİYONELLİK BULUŞUYOR
Frontera'nın iç tasarımı, hem teknolojiyi hem de konforu kullanıcıya sunuyor:
İki adet 10 inçlik dijital ekran sayesinde gösterge paneli ve multimedya sistemi oldukça sezgisel ve modern.
Navigasyon sistemi, geri görüş kamerası ve kablosuz telefon şarjı tüm versiyonlarda standart.
USB-C girişleri, tüm cihazlar için hızlı ve kolay bağlantı imkânı sunuyor.
Pure Panel kokpit, sade ama etkileyici bir görünüm sağlıyor.
Intelli-Seat koltuklar, özellikle uzun yolculuklarda kuyruk sokumu bölgesindeki baskıyı azaltarak üst düzey konfor sağlıyor.
Arka koltuklar dik konumdayken 460 litre, katlandığında ise 1.600 litreye kadar bagaj hacmi elde ediliyor.
Tavan rayları, 240 kg taşıma kapasitesiyle macera severlere hitap ediyor.
💡 DONANIM PAKETLERİ VE TÜRKİYE FİYATLARI
Yeni Opel Frontera, iki farklı donanım seviyesiyle Türkiye pazarına giriş yaptı:
Edition Donanımı:
Giriş seviyesinde olmasına rağmen 10 inç ekran, navigasyon, LED farlar, geri görüş kamerası gibi birçok özellik standart olarak sunuluyor.
GS Donanımı:
Daha sportif ve lüks detaylar barındırıyor. 17 inç jantlar, vegan deri direksiyon, koltuk arkası tablet cepleri ve estetik detaylar öne çıkıyor.
FİYAT LİSTESİ (MAYIS 2025 İTİBARIYLA)
Elektrikli Frontera (GS): 1.345.000 TL
Hibrit Frontera (Edition): 1.680.000 TL
Hibrit Frontera (GS): 1.780.000 TL
Fotoğraflar: Opel