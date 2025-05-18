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Uygun fiyatlı elektrikli SUV arayanlara müjde! Hyundai Kona fiyatları düştü

Elektrikli araç devrimi her geçen gün daha da hız kazanırken, Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, elektrikli mobilite alanındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. Markanın en dikkat çekici modellerinden biri olan Hyundai Kona Elektrik, yeni fiyat listesi ve kampanyalarıyla adeta piyasayı salladı.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 19:15 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 19:15
Uygun fiyatlı elektrikli SUV arayanlara müjde! Hyundai Kona fiyatları düştü

Türkiye'de araç fiyatları sürekli artarken, Hyundai şaşırtan bir hamleyle dikkatleri üzerine çekti. Tam donanımlı elektrikli SUV modeli Kona Elektrik, yeni fiyatlarıyla adeta sınıfının en erişilebilir aracı haline geldi.

Uygun fiyatlı elektrikli SUV arayanlara müjde! Hyundai Kona fiyatları düştü

🔋 ELEKTRİKLİ SUV FİYATI YERLE BİR OLDU

Hyundai'nin çevreci ve teknolojik modeli Kona Elektrik, şu günlerde segmentindeki rakiplerine kıyasla oldukça ulaşılabilir bir fiyat etiketiyle satışta. Kompakt SUV sınıfında yer alan araç, hem şehir içi hem de uzun mesafe kullanımda sunduğu performansla dikkat çekiyor. Ancak asıl sürpriz, modelin güncellenen fiyat listesi ve kredi desteği ile geldi.

Uygun fiyatlı elektrikli SUV arayanlara müjde! Hyundai Kona fiyatları düştü

💸 300 BİN TL'LİK KREDİ KAMPANYASI

Hyundai, Kona Elektrik modeli için 300 bin TL'ye kadar kredi desteği sunarak, elektrikli araca geçişi ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Bu kampanya, sıfır araç almak isteyen ama benzinli modellerden elektrikli araçlara geçmekte tereddüt eden tüketiciler için büyük bir fırsat sunuyor.

Özellikle ekonomik şartlar göz önüne alındığında, "Egea fiyatına elektrikli SUV alınır mı?" sorusu artık sadece sosyal medyada değil, showroomlarda da yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Uygun fiyatlı elektrikli SUV arayanlara müjde! Hyundai Kona fiyatları düştü

🚗 HYUNDAİ KONA ELEKTRİK NELER SUNUYOR?

  • Tamamen elektrikli motor: Sessiz sürüş, düşük bakım maliyeti

  • Uzun menzil: Tek şarjla 484 km'ye varan sürüş imkanı

Uygun fiyatlı elektrikli SUV arayanlara müjde! Hyundai Kona fiyatları düştü

  • Hızlı şarj desteği: Kısa sürede yüksek batarya doluluğu

  • Gelişmiş donanım: 10.25 inç dijital gösterge paneli, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemi

  • Sürüş destek sistemleri: Şerit takip asistanı, çarpışma önleyici sistem, adaptif hız sabitleyici

Uygun fiyatlı elektrikli SUV arayanlara müjde! Hyundai Kona fiyatları düştü

🔍 KONA ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ (MAYIS 2025)

Donanım Paketi Motor Gücü Menzil Fiyat (TL)
Kona Elektrik Style 136 PS 305 km 1.299.000 TL
Kona Elektrik Elite 204 PS 484 km 1.449.000 TL
Kona Elektrik Elite Smart 204 PS 484 km 1.549.000 TL

Not: Fiyatlar Hyundai Türkiye'nin resmi sitesinden alınmış olup kampanya döneminde değişiklik gösterebilir.

Uygun fiyatlı elektrikli SUV arayanlara müjde! Hyundai Kona fiyatları düştü

🛑 BU FIRSAT UZUN SÜRMEYEBİLİR

Elektrikli araçlara yönelik ÖTV düzenlemeleri ve döviz kuru etkileri göz önünde bulundurulduğunda, Hyundai'nin sunduğu bu agresif fiyat politikasının uzun vadede devam etmesi beklenmiyor. Hem çevreci hem de ekonomik sürüş deneyimi yaşamak isteyenler için şu an Hyundai showroom'larına uğramak için en doğru zaman olabilir.

Fotoğraflar: Hyundai