Uygun fiyatlı elektrikli SUV arayanlara müjde! Hyundai Kona fiyatları düştü

Türkiye'de araç fiyatları sürekli artarken, Hyundai şaşırtan bir hamleyle dikkatleri üzerine çekti. Tam donanımlı elektrikli SUV modeli Kona Elektrik, yeni fiyatlarıyla adeta sınıfının en erişilebilir aracı haline geldi.
🔋 ELEKTRİKLİ SUV FİYATI YERLE BİR OLDU
Hyundai'nin çevreci ve teknolojik modeli Kona Elektrik, şu günlerde segmentindeki rakiplerine kıyasla oldukça ulaşılabilir bir fiyat etiketiyle satışta. Kompakt SUV sınıfında yer alan araç, hem şehir içi hem de uzun mesafe kullanımda sunduğu performansla dikkat çekiyor. Ancak asıl sürpriz, modelin güncellenen fiyat listesi ve kredi desteği ile geldi.
💸 300 BİN TL'LİK KREDİ KAMPANYASI
Hyundai, Kona Elektrik modeli için 300 bin TL'ye kadar kredi desteği sunarak, elektrikli araca geçişi ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Bu kampanya, sıfır araç almak isteyen ama benzinli modellerden elektrikli araçlara geçmekte tereddüt eden tüketiciler için büyük bir fırsat sunuyor.
Özellikle ekonomik şartlar göz önüne alındığında, "Egea fiyatına elektrikli SUV alınır mı?" sorusu artık sadece sosyal medyada değil, showroomlarda da yüksek sesle sorulmaya başlandı.
🚗 HYUNDAİ KONA ELEKTRİK NELER SUNUYOR?
Tamamen elektrikli motor: Sessiz sürüş, düşük bakım maliyeti
Uzun menzil: Tek şarjla 484 km'ye varan sürüş imkanı
🔍 KONA ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ (MAYIS 2025)
|Donanım Paketi
|Motor Gücü
|Menzil
|Fiyat (TL)
|Kona Elektrik Style
|136 PS
|305 km
|1.299.000 TL
|Kona Elektrik Elite
|204 PS
|484 km
|1.449.000 TL
|Kona Elektrik Elite Smart
|204 PS
|484 km
|1.549.000 TL
Not: Fiyatlar Hyundai Türkiye'nin resmi sitesinden alınmış olup kampanya döneminde değişiklik gösterebilir.
🛑 BU FIRSAT UZUN SÜRMEYEBİLİR
Elektrikli araçlara yönelik ÖTV düzenlemeleri ve döviz kuru etkileri göz önünde bulundurulduğunda, Hyundai'nin sunduğu bu agresif fiyat politikasının uzun vadede devam etmesi beklenmiyor. Hem çevreci hem de ekonomik sürüş deneyimi yaşamak isteyenler için şu an Hyundai showroom'larına uğramak için en doğru zaman olabilir.
Fotoğraflar: Hyundai