Uygun fiyatlı elektrikli SUV arayanlara müjde! Hyundai Kona fiyatları düştü

Türkiye'de araç fiyatları sürekli artarken, Hyundai şaşırtan bir hamleyle dikkatleri üzerine çekti. Tam donanımlı elektrikli SUV modeli Kona Elektrik, yeni fiyatlarıyla adeta sınıfının en erişilebilir aracı haline geldi.

Hyundai 'nin çevreci ve teknolojik modeli Kona Elektrik , şu günlerde segmentindeki rakiplerine kıyasla oldukça ulaşılabilir bir fiyat etiketiyle satışta. Kompakt SUV sınıfında yer alan araç, hem şehir içi hem de uzun mesafe kullanımda sunduğu performansla dikkat çekiyor. Ancak asıl sürpriz, modelin güncellenen fiyat listesi ve kredi desteği ile geldi.

💸 300 BİN TL'LİK KREDİ KAMPANYASI

Hyundai, Kona Elektrik modeli için 300 bin TL'ye kadar kredi desteği sunarak, elektrikli araca geçişi ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Bu kampanya, sıfır araç almak isteyen ama benzinli modellerden elektrikli araçlara geçmekte tereddüt eden tüketiciler için büyük bir fırsat sunuyor.

Özellikle ekonomik şartlar göz önüne alındığında, "Egea fiyatına elektrikli SUV alınır mı?" sorusu artık sadece sosyal medyada değil, showroomlarda da yüksek sesle sorulmaya başlandı.