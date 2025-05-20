Chery 300 bin TL indirimle piyasayı karıştırdı! Bu fiyata SUV artık hayal değil

Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye pazarında ses getiren bir kampanyaya imza attı. Omoda 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerinde liste fiyatı üzerinden 300 bin TL'ye varan indirimler sunuluyor.
📉 SADECE 100 BİN TL İNDİRİM BEKLENİYORDU, ANCAK CHERY 300 BİNE KADAR ÇIKTI
Türkiye otomobil pazarına güçlü bir giriş yapan Chery, uygun fiyatlı SUV modelleriyle tüketicinin radarına girmeyi başarmıştı. Ancak Nisan 2025 itibarıyla açıklanan kampanya, daha önce görülmemiş düzeyde bir fiyat avantajı sundu.
Kampanyalar kapsamında Omoda 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerinde liste fiyatları üzerinden 250 bin TL ile 300 bin TL arasında değişen indirimler uygulanıyor. Bu gelişme, sektördeki birçok uzmanın bile beklentisinin çok üzerinde oldu.
🛻 SATIŞTA OLAN MODELLER: OMODA 5, TİGGO 7 VE TİGGO 8
Şu anda Türkiye'de satışta olan üç ana Chery modeli bulunuyor:
Omoda 5 Pro
Tiggo 7 Pro
Tiggo 8 Pro
Bu üç modelin dışında, daha ekonomik olması beklenen Tiggo 5 modelinin de yakında Türkiye pazarına giriş yapacağı konuşuluyor.
💳 KREDİ KAMPANYALARI VAR, AMA ASIL SÜRPRİZ FİYATTA
Tıpkı diğer otomobil üreticileri gibi Chery de bazı kredi kampanyaları sunuyor. Ancak markayı asıl öne çıkaran şey, bayilerde yapılan liste fiyatı altı pazarlıklarla gelen dev indirimler.
Chery'nin internet sitesinde Omoda 5 Pro modeli 2 milyon TL civarında listeleniyor. Ancak bayilerle görüşen tüketiciler, bu fiyattan 250 bin ila 300 bin TL arasında değişen indirimler alabiliyor. Bu durum, aracın 1 milyon 700 bin TL bandına kadar gerileyebildiği anlamına geliyor.
📞 FİYATLAR BAYİDEN BAYİYE DEĞİŞİYOR: ARAMADAN GİTMEYİN
Dikkat çeken bir diğer detay ise fiyatların bayiden bayiye farklılık göstermesi. Örneğin İstanbul'daki bir bayide 250 bin TL indirim sunulurken, Ankara'daki başka bir bayi bu rakamı 300 bine kadar çıkarabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, showroomlara gitmeden önce telefonla fiyat almayı öneriyor. Böylece tüketiciler hem zamandan tasarruf ediyor hem de en avantajlı teklifi önceden öğrenmiş oluyor.
Fotoğraflar: Chery