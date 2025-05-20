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Chery 300 bin TL indirimle piyasayı karıştırdı! Bu fiyata SUV artık hayal değil

Sıfır kilometre araç almayı düşünenler için Nisan ayı sürprizlerle dolu geçiyor. Otomobil sektöründeki kampanyalar hız kesmeden devam ederken, Çinli otomobil üreticisi Chery, beklenmedik bir hamleyle pazarı karıştırdı. Markanın Türkiye temsilcileri, liste fiyatları üzerinden tam 300 bin TL'ye varan indirimlerle gündemde.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 17:45 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 17:45
Chery 300 bin TL indirimle piyasayı karıştırdı! Bu fiyata SUV artık hayal değil

Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye pazarında ses getiren bir kampanyaya imza attı. Omoda 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerinde liste fiyatı üzerinden 300 bin TL'ye varan indirimler sunuluyor.

Chery 300 bin TL indirimle piyasayı karıştırdı! Bu fiyata SUV artık hayal değil

📉 SADECE 100 BİN TL İNDİRİM BEKLENİYORDU, ANCAK CHERY 300 BİNE KADAR ÇIKTI

Türkiye otomobil pazarına güçlü bir giriş yapan Chery, uygun fiyatlı SUV modelleriyle tüketicinin radarına girmeyi başarmıştı. Ancak Nisan 2025 itibarıyla açıklanan kampanya, daha önce görülmemiş düzeyde bir fiyat avantajı sundu.

Chery 300 bin TL indirimle piyasayı karıştırdı! Bu fiyata SUV artık hayal değil

Kampanyalar kapsamında Omoda 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerinde liste fiyatları üzerinden 250 bin TL ile 300 bin TL arasında değişen indirimler uygulanıyor. Bu gelişme, sektördeki birçok uzmanın bile beklentisinin çok üzerinde oldu.

Chery 300 bin TL indirimle piyasayı karıştırdı! Bu fiyata SUV artık hayal değil

🛻 SATIŞTA OLAN MODELLER: OMODA 5, TİGGO 7 VE TİGGO 8

Şu anda Türkiye'de satışta olan üç ana Chery modeli bulunuyor:

  • Omoda 5 Pro

  • Tiggo 7 Pro

  • Tiggo 8 Pro

Bu üç modelin dışında, daha ekonomik olması beklenen Tiggo 5 modelinin de yakında Türkiye pazarına giriş yapacağı konuşuluyor.

Chery 300 bin TL indirimle piyasayı karıştırdı! Bu fiyata SUV artık hayal değil

💳 KREDİ KAMPANYALARI VAR, AMA ASIL SÜRPRİZ FİYATTA

Tıpkı diğer otomobil üreticileri gibi Chery de bazı kredi kampanyaları sunuyor. Ancak markayı asıl öne çıkaran şey, bayilerde yapılan liste fiyatı altı pazarlıklarla gelen dev indirimler.

Chery'nin internet sitesinde Omoda 5 Pro modeli 2 milyon TL civarında listeleniyor. Ancak bayilerle görüşen tüketiciler, bu fiyattan 250 bin ila 300 bin TL arasında değişen indirimler alabiliyor. Bu durum, aracın 1 milyon 700 bin TL bandına kadar gerileyebildiği anlamına geliyor.

Chery 300 bin TL indirimle piyasayı karıştırdı! Bu fiyata SUV artık hayal değil

📞 FİYATLAR BAYİDEN BAYİYE DEĞİŞİYOR: ARAMADAN GİTMEYİN

Dikkat çeken bir diğer detay ise fiyatların bayiden bayiye farklılık göstermesi. Örneğin İstanbul'daki bir bayide 250 bin TL indirim sunulurken, Ankara'daki başka bir bayi bu rakamı 300 bine kadar çıkarabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, showroomlara gitmeden önce telefonla fiyat almayı öneriyor. Böylece tüketiciler hem zamandan tasarruf ediyor hem de en avantajlı teklifi önceden öğrenmiş oluyor.

Fotoğraflar: Chery