Chery 300 bin TL indirimle piyasayı karıştırdı! Bu fiyata SUV artık hayal değil

Çinli otomotiv devi Chery , Türkiye pazarında ses getiren bir kampanyaya imza attı. Omoda 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerinde liste fiyatı üzerinden 300 bin TL'ye varan indirimler sunuluyor.

Türkiye otomobil pazarına güçlü bir giriş yapan Chery , uygun fiyatlı SUV modelleriyle tüketicinin radarına girmeyi başarmıştı. Ancak Nisan 2025 itibarıyla açıklanan kampanya, daha önce görülmemiş düzeyde bir fiyat avantajı sundu.

📉 SADECE 100 BİN TL İNDİRİM BEKLENİYORDU, ANCAK CHERY 300 BİNE KADAR ÇIKTI

Kampanyalar kapsamında Omoda 5, Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerinde liste fiyatları üzerinden 250 bin TL ile 300 bin TL arasında değişen indirimler uygulanıyor. Bu gelişme, sektördeki birçok uzmanın bile beklentisinin çok üzerinde oldu.

Bu üç modelin dışında, daha ekonomik olması beklenen Tiggo 5 modelinin de yakında Türkiye pazarına giriş yapacağı konuşuluyor.

Şu anda Türkiye'de satışta olan üç ana Chery modeli bulunuyor:

💳 KREDİ KAMPANYALARI VAR, AMA ASIL SÜRPRİZ FİYATTA

Tıpkı diğer otomobil üreticileri gibi Chery de bazı kredi kampanyaları sunuyor. Ancak markayı asıl öne çıkaran şey, bayilerde yapılan liste fiyatı altı pazarlıklarla gelen dev indirimler.

Chery'nin internet sitesinde Omoda 5 Pro modeli 2 milyon TL civarında listeleniyor. Ancak bayilerle görüşen tüketiciler, bu fiyattan 250 bin ila 300 bin TL arasında değişen indirimler alabiliyor. Bu durum, aracın 1 milyon 700 bin TL bandına kadar gerileyebildiği anlamına geliyor.