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Haberler Otomobil 2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi... En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu!

2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi... En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu!

Mayıs ayı itibarıyla güncellenen fiyat listesine göre, birbirinden cazip fırsatlar sunan otomobil markaları, tüketicilere ekonomik seçenekler sunuyor. Mayıs ayı geldiğinde, otomobil almayı planlayanlar tarafından sıfır otomobil fiyatları büyük bir merak konusu haline geliyor. Son güncellenen fiyat listesiyle birlikte, uygun fiyatlı araba modelleri arasından en çok tercih edilenleri sizler için derledik. İşte 2023'ün en uygun sıfır arabaları.

takvim.com.tr
09.05.2023 09:40 - Son Güncelleme: 09.05.2023 09:43
2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi... En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu!

En uygun sıfır araba fiyatları otomobil almak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte markalar fiyatlarında güncelleme yaptı. Bu nedenle güncel yeni listeler hakkında araştırmalar hızlandı. En uygun sıfır otomobiller arasında yer alan Kia Picanto ve Hyundai i10'un fiyat listesini sizler için derledik. İşte Mayıs 2023 sıfır otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi... En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu!

KIA PICANTO 2023 MAYIS FİYAT LİSTESİ

Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT 624.000
Kia PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT 629.000
2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi... En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu!

Kia PICANTO Cool 1.0L 67 PS AMT 638.000

Kia Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT 638.000

2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi... En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu!

DACIA

Dacia Yeni Sandero Stepway: 618.000 TL

Dacia Yeni Duster: 679.900 TL

Dacia Yeni Jogger: 730.000 TL

Dacia Yeni Sandero: 634.900 TL

2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi... En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu!

HYUNDAI

Hyundai Ioniq 5: 1.515.000 TL

Hyundai i10: 445.000 TL

Hyundai i20: 545.000 TL

Hyundai Elentra: 790.000 TL

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