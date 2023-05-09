2023 Kia Picanto, Rio, Hyundai i10, i20, Renault Clio, Taliant GÜNCEL FİYAT listesi... En uygun SIFIR ARABA fiyatları! MAYIS FAVORİLERİ belli oldu!

En uygun sıfır araba fiyatları otomobil almak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte markalar fiyatlarında güncelleme yaptı. Bu nedenle güncel yeni listeler hakkında araştırmalar hızlandı. En uygun sıfır otomobiller arasında yer alan Kia Picanto ve Hyundai i10'un fiyat listesini sizler için derledik. İşte Mayıs 2023 sıfır otomobil fiyatları...