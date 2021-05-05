Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor! 12 ay boyunca sıfır faizli kredi! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…
Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor. Gündemde araç almak isteyen yüzbinlerce kişi güncel kampanyaları merak ediyor ve yoğun bir şekilde araştırıyor. Araba alma hayali ile yanıp tutuşan kişiler hem özellikleri hem de fiyat performans ilişkisi açısından kendilerine uygun olanı seçmek istiyor. Bu nokta da ödeme koşulları, faiz ve vade oranları gibi pek çok detay araştırıyor. Yeni bir aya başlamışken Mayıs ayı Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat otomobil kampanyaları neler? Özellikle 12 ay boyunca sıfır faizli kredi fırsatı dikkat çekiyor. İşte detaylar…
Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor. Gündemde araç almak isteyen yüzbinlerce kişi güncel kampanyaları merak ediyor ve yoğun bir şekilde araştırıyor. Araba alma hayali ile yanıp tutuşan kişiler hem özellikleri hem de fiyat performans ilişkisi açısından kendilerine uygun olanı seçmek istiyor. Bu nokta da ödeme koşulları, faiz ve vade oranları gibi pek çok detay araştırıyor. Yeni bir aya başlamışken Mayıs ayı Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat otomobil kampanyaları neler? Özellikle 12 ay boyunca sıfır faizli kredi fırsatı dikkat çekiyor. İşte detaylar…
Pandemi her sektörü olumsuz etkilerken sıfır araç üretimleri artışa geçti ve ekonomik olarak zorlanmak istemeyen vatandaşlar için dikkat çeken kampanyalar sunuluyor. Mayıs ayına başlayınca yeni kampanyalar gündeme geldi, uygun faizli rahat ödeme koşulları olan araç modelleri hangileri? Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat markalarının güncel otomobil kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz.
CİTROEN OTOMOBİL KAMPANYASI
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ticari araçlar alanında tasarım, teknoloji ve verimli dizel motorları sayesinde ekonomiyi ideal gövde boyutlarıyla buluşturan Citroen, mayıs ayına özel PSA Finans avantajıyla sunduğu kampanyalarla, bireysel ve KOBİ müşterilerine kolaylıklar sağlıyor.
Bu kapsamda kombivan sınıfının öncüsü Citroen Berlingo, 55 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajıyla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca modüler tasarıma sahip Berlingo'nun kombi versiyonlarında, nakit alımlarda 6 bin TL'ye kadar indirim fırsatı kullanıcılarla buluşuyor. Citroen, Berlingo'da sunduğu 163 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatıyla mayıs ayı boyunca yeni bir ticari araç satın alacaklara önemli fırsatlar sağlıyor.
Citroen, konfor, teknoloji ve mimarisiyle binek araçları aratmayan Jumpy ve Jumpy panelvan modelleri ile üstün kapasiteli ticari aracı Jumper'ı ise 75 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla sunuyor. Citroen, Jumpy ve Jumper modellerini 48 bin TL'ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi fırsatı ve avantajlı fiyatlarla KOBİ'ler ile buluşturuyor.