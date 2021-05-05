Faiz oranlarında yarış çığır açtı!1,32 fırsatı: 5 Mayıs Ziraat, Şeker, Deniz, Garanti, İNG kredi faiz oranları!

5 Mayıs son dakika kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, İNG kredi faiz oranları Mayıs ayının gelmesiyle birlikte değişti. Bilindiği üzere kredi kullanımında en çok dikkat edilen nokta banka faiz oranlarıdır. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen fiyat o kadar çoğalıyor. Çünkü faiz oranı arttıkça geri ödenecek olan para ise doğru orantılı olarak artıyor. Mayıs ayının ilk günlerinde bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirim yaptı. İşte bankaların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İNG, İş Bankası, Akbank konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...