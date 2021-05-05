RAMAZAN İMSAKİYE
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Faiz oranlarında yarış çığır açtı!1,32 fırsatı: 5 Mayıs Ziraat, Şeker, Deniz, Garanti, İNG kredi faiz oranları!

5 Mayıs son dakika kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, İNG kredi faiz oranları Mayıs ayının gelmesiyle birlikte değişti. Bilindiği üzere kredi kullanımında en çok dikkat edilen nokta banka faiz oranlarıdır. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen fiyat o kadar çoğalıyor. Çünkü faiz oranı arttıkça geri ödenecek olan para ise doğru orantılı olarak artıyor. Mayıs ayının ilk günlerinde bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirim yaptı. İşte bankaların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İNG, İş Bankası, Akbank konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

05.05.2021 19:10 - Son Güncelleme: 05.05.2021 19:10
Son dakika kredi faiz haberi: İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat-Vakıf-Halkbank... İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları tavan yaptı!

5 Mayıs son dakika kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, İNG kredi faiz oranları Mayıs ayının gelmesiyle birlikte değişti. Bilindiği üzere kredi kullanımında en çok dikkat edilen nokta banka faiz oranlarıdır. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen fiyat o kadar çoğalıyor. Çünkü faiz oranı arttıkça geri ödenecek olan para ise doğru orantılı olarak artıyor. Mayıs ayının ilk günlerinde bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirim yaptı. İşte bankaların Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İNG, İş Bankası, Akbank konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika kredi faiz haberi: İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat-Vakıf-Halkbank... İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları tavan yaptı!

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

Son dakika kredi faiz haberi: İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat-Vakıf-Halkbank... İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları tavan yaptı!

VAKIFBANK

Konut kredisi: 1,32

Kredi Miktarı 250.000,00 TL
Vade 120
Faiz Oranı %1,3

Son dakika kredi faiz haberi: İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat-Vakıf-Halkbank... İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları tavan yaptı!

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay
Taksit Tutarı:1.914,12 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.05

Son dakika kredi faiz haberi: İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat-Vakıf-Halkbank... İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları tavan yaptı!

Taşıt kredisi: Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,54 olarak görülüyor.

Kredi miktarı ve vade: 100.000 TL / 48 ay
Taksit Tutarı:3.160,20 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 24.9499