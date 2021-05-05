Ve değişti! Bankalardan emekli ikramiyesi ve maaş kararı! 6-7-10-11-12 Mayıs banka çalışma saatleri nasıl?

Banka çalışma saatleri nasıl oldu? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tam kapanma döneminde emekliler ikramiye ve maaşlarını nasıl alacağını merak ediyor. Milyonlarca emekli paralarını almak için bankaların yolunu tutacak. Bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer ödemelerin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki banka çalışma saatleri nasıl oldu? 6-7-10-11-12 bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?