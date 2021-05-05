Ve değişti! Bankalardan emekli ikramiyesi ve maaş kararı! 6-7-10-11-12 Mayıs banka çalışma saatleri nasıl?
Ramazan Bayramı öncesi bankaların çalışma saatlerine ilişkin önemli bir karar alındı. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almak isteyen vatandaşlar için 6-7-10-11-12 Mayıs tarihlerinde banka çalışma saatleri değişecek. Bu nedenle emekli vatandaşlar da banka çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Peki banka çalışma saatleri nasıl oldu? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Banka çalışma saatleri nasıl oldu? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tam kapanma döneminde emekliler ikramiye ve maaşlarını nasıl alacağını merak ediyor. Milyonlarca emekli paralarını almak için bankaların yolunu tutacak. Bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer ödemelerin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki banka çalışma saatleri nasıl oldu? 6-7-10-11-12 bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
TBB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı belirtildi.
Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz."