En ucuz sıfır araç modelleri listesi son dakika değişti! Vatandaş akın etti! Honda, Toyota, Hyundai Fiat Kia Peugeot Opel Renault Dacia...
Türkiye'nin en ucuz sıfır taşıt modellerini sizler için bir araya getirdik. Pandemi sebebi ile yapımda yaşanan aksama ve Türkiye'de çoğalış gösteren dolar kuru ile beraber sıfır ve ikinci el taşıt maliyetleri fahiş çoğalışlar görüldü. Bu yükselişle beraber yeni taşıt satın alacak veya mevcut vasıtasını yenilemek istenler ise uygun maliyetli sıfır taşıt modellerine yönelmeye başladı. Yeni araç almadan önce, ilk olarak kullanım amacını ön planda tutmanız gerekmektedir. Araba araştırırken, bu noktaları ön plana almanız sizin yararınıza olacaktır. Peki Türkiye'de satışa sunulan en uygun fiyatlı sıfır araba modelleri hangileri? Honda, Toyota, Hyundai, Fiat, Kia Peugeot, Opel, Renault, Dacia...
Türkiye'nin en ucuz araç sıfır modelleri değişmeye devam ediyor. Dolar kuru ve pandemi nedeni ile artan araç fiyatları nedeni ile ülke de en çok satılan araba modelleri değişirken 2021 yılında bu kriteri yeni araç fiyatları belirledi. İşte en çok merak ülkemizde en uygun fiyata satışa sunulan 2021 model sıfır araç modelleri ve güncel fiyat listesi...