30 bin TL 2.el taşıt kredisi faiz oranları düşüşe geçti! Bankalar faizleri indirdikçe indiriyor! Akbank, İNG, TEB...
Bankalar tarafından ay ortasına özel taşıt kredisi faiz oranları güncellendi. 18 Mayıs 2021 tarihi itibari ile en uygun kredi veren bankalar hangileri, en düşük araç kredi faiz oranı yüzde kaç oldu? 2. el araç alacak olan vatandaşlar, bankalar tarafından sunulan en uygun teklifleri merak ediyor ve oranları öğrenerek şubeye öyle uğramak istiyor. Araba alacaklar kefil ya da ek bir ödemenin olup olmadığı konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor. Hemen hemen her banka çeşitli şartlarda taşıt kredisi verirken özellikle Akbank, İNG, TEB ve Garanti BBVA da 30.000 TL 2. el taşıt kredisi çok uygun aylık taksitle veriliyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi taşıt kredisi faiz oranlarını ve aylık ödeme tablosuna dair tüm bilgiler detaylı bir şekilde haberimizde yer alıyor.
17.05.2021 23:40
- Son Güncelleme: 17.05.2021 23:40
Bankalar araba alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev kadar araba almak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Akbank, İNG,TEB ve Garanti BBVA vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Taşıt kredisi, yaşanan Pandemi süreci nedeniyle günümüzde birçok kişi otomobil satın alabilmek için çeşitli yolları araştırmaktadır.