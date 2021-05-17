30 bin TL 2.el taşıt kredisi faiz oranları düşüşe geçti! Bankalar faizleri indirdikçe indiriyor! Akbank, İNG, TEB...

Bankalar araba alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev kadar araba almak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Akbank, İNG,TEB ve Garanti BBVA vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Taşıt kredisi, yaşanan Pandemi süreci nedeniyle günümüzde birçok kişi otomobil satın alabilmek için çeşitli yolları araştırmaktadır.