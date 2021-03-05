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2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma! En ucuz sıfır araba fiyatları Mart 2021'da zamlandı mı?

Gündemde binlerce kişi 2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma sorgulamasını yapıyor. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar markaların kampanyalarını merak ediyor ve yakından takip ediyor. Yeni bir ayın başlamasıyla birlikte markaları kampanyaları da çeşitlilik göstermeye başladı. Peki En ucuz sıfır araba fiyatları Mart 2021'da zamlandı mı? Yeni ve sıfır bir otomobil satın almak isteyenler için fiyat çok önem taşıyor, aynı zamanda ödeme kolaylığı da ön plana çıkan kriterlerden biri. Peki 2021 yılının Mart ayında markaların otomobil fiyatlarında nasıl bir değişiklik oldu? İşte ayrıntılar…

05.03.2021 22:26 - Son Güncelleme: 05.03.2021 22:35
2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma! En ucuz sıfır araba fiyatları Mart 2021'da zamlandı mı?

Gündemde binlerce kişi 2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma sorgulamasını yapıyor. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar markaların kampanyalarını merak ediyor ve yakından takip ediyor. Yeni bir ayın başlamasıyla birlikte markaları kampanyaları da çeşitlilik göstermeye başladı. Peki En ucuz sıfır araba fiyatları Mart 2021'da zamlandı mı? Yeni ve sıfır bir otomobil satın almak isteyenler için fiyat çok önem taşıyor, aynı zamanda ödeme kolaylığı da ön plana çıkan kriterlerden biri. Peki 2021 yılının Mart ayında markaların otomobil fiyatlarında nasıl bir değişiklik oldu? İşte ayrıntılar…

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2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma! En ucuz sıfır araba fiyatları Mart 2021'da zamlandı mı?

2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırması sıklıkla yapılıyor ve otomobil almak isteyen binlerce kişi arama motorları üzerinden En ucuz sıfır araba fiyatları Mart 2021'da zamlandı mı? sorusunun yanıtını arıyor. Koronavirüs sürecinde üretimleri bir ara dursa da geçtiğimiz yılın son aylarında yeniden başlayan sıfır araçlara ilgi yeniden arttı. Yılın üçüncü ayı başlamışken markalar arasındaki fiyat karşılaştırması da ön plana çıkıyor. Peki hangi markanın hangi modeli ne kadar? İşte En ucuz sıfır araba fiyatları…

2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma! En ucuz sıfır araba fiyatları Mart 2021'da zamlandı mı?

Citroen c3

151.500 liradan başlayan fiyatlarla

2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma! En ucuz sıfır araba fiyatları Mart 2021'da zamlandı mı?

Aralık 2020 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 900 lira

Mart 2021 Dacia Sandero 142.000 liradan başlayan fiyatlarla

2020 - 2021 sıfır araba fiyatı karşılaştırma! En ucuz sıfır araba fiyatları Mart 2021'da zamlandı mı?

Aralık 2020 Fiat Egea Fiyatı: 123 bin 900 lira

Mart 2021 Fiat Egea 130.900 liradan başlayan fiyatlarla

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