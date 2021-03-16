Markalardan cazip kampanyalar! Mart 2021 sıfır otomobil fiyatları yenilendi! Volkswagen, Opel, Dacia ve Opel...
Sıfır otomobil alacak olan vatandaşlar markaların güncel fiyatlarını merak ederek araştırıyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte otomobil markaları sıfır araba fiyat listesini baştan aşağı yenilendi. Bu bağlamda da yeni kampanyalar vatandaşlara duyuruldu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. Markaların duyurduğu yeni kampanyaları öğrenmek isteyenler tek tek resmi internet sitelerini ziyaret ediyor. İşte Mart 2021 Volkswagen, Opel, Dacia ve Opel otomobil fiyatlarında son durum
16.03.2021 21:11
- Son Güncelleme: 16.03.2021 21:14
Markalardan yeni aya özel cazip kampanyalar duyuruluyor. Bu bağlamda araba fiyatları, sıfır model bir araba almak isteyenlerin sık sık araştırdığı konulardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte Dacia, Fiat, Opel, Volkswagen gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek duyurdu. 2021 yılının ikinci ayında sıfır bir otomobil sahibi olmak isteyenler markaların güncel fiyat listesini merak ederek araştırma yapıyor. Bu kapsamda son gelişmeleri ve listeyi merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor.