Yeni Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu! Volkswagen Golf lansmana özel satış fiyatıyla dikkat çekiyor

Otomobil severlerin yakından takip ettiği yeni Volkswagen Golf'ün sekizinci nesli bugün itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu. Volkswagen Golf 8, bir öndeki jenerasyonuna göre daha teknolojik donanımlarla geldi. Yeni Golf'te yer alan 1.0 TSI 110 PS EVO, 1.0 eTSI 110 PS EVO ve 1.5 eTSI 150 PS EVO motorlar, aynı zamanda değişken emme ve egzoz subap zamanlaması ve 350 bar gibi yüksek basınca sahip direkt benzin enjeksiyonu ile donatılmış. Öte yandan aracın Türkiye fiyatı da belli oldu. Peki Volkswagen Golf Türkiye'de kaç liradan satılacak? İşte yeni Volkswagen Golf'ün dikkat çeken özellikleri ve satış fiyatı.

15.03.2021 15:04 - Son Güncelleme: 15.03.2021 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





