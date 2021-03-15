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Yeni Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu! Volkswagen Golf lansmana özel satış fiyatıyla dikkat çekiyor

Otomobil severlerin yakından takip ettiği yeni Volkswagen Golf'ün sekizinci nesli bugün itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu. Volkswagen Golf 8, bir öndeki jenerasyonuna göre daha teknolojik donanımlarla geldi. Yeni Golf'te yer alan 1.0 TSI 110 PS EVO, 1.0 eTSI 110 PS EVO ve 1.5 eTSI 150 PS EVO motorlar, aynı zamanda değişken emme ve egzoz subap zamanlaması ve 350 bar gibi yüksek basınca sahip direkt benzin enjeksiyonu ile donatılmış. Öte yandan aracın Türkiye fiyatı da belli oldu. Peki Volkswagen Golf Türkiye'de kaç liradan satılacak? İşte yeni Volkswagen Golf'ün dikkat çeken özellikleri ve satış fiyatı.

15.03.2021 15:04 - Son Güncelleme: 15.03.2021 15:14
Yeni Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu! Volkswagen Golf lansmana özel satış fiyatıyla dikkat çekiyor

Otomobil severlerin yakından takip ettiği son dakika haberi geldi. Pazara sunulduğu günden bu yana, elde ettiği satış rakamlarıyla en başarılı Avrupalı otomobillerinden bir tanesi olma özelliğini sürdüren Golf'ün sekizinci nesli bugün itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu.

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Yeni Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu! Volkswagen Golf lansmana özel satış fiyatıyla dikkat çekiyor

Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu.

Yeni Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu! Volkswagen Golf lansmana özel satış fiyatıyla dikkat çekiyor

Lansmana özel 300 adet giriş seviyesi (Impression) modeli 196 bin 500 liradan satışa sunulacak.

Yeni Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu! Volkswagen Golf lansmana özel satış fiyatıyla dikkat çekiyor

Golf'ün ilk neslinin üretimi 1974 yılının Mart ayında Wolfsburg'da başladı ve aynı yılın Mayıs ayında satışa sunuldu.

Yeni Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu! Volkswagen Golf lansmana özel satış fiyatıyla dikkat çekiyor

Arkadan itişli ve arkada yer alan motoruyla pazarın hakimi konumunda olan Beetle'ın selefi Golf, önden çekişli ve ön kısımda konumlandırılmış su soğutmalı motor akımının en önemli temsilcisi ve kompakt hatchback segmentinin yaratıcısı oldu.