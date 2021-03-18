Araç alacaklar müjde! 60 aya kadar vade ile taşıt kredisi fırsatı! İşte bankaların faiz oranları!
Yeni bir araç almak ya da aracını yenilemek isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi ve bankalar 60 aya kadar vade ile taşıt kredisi fırsatı sunuyor. Özellikle koronavirüs sürecinde ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşlar 60 ay vade ile kolay bir şekilde ödeyerek hayalini kurduğu araca sahip olabilecek. Peki bankaların faiz oranları nedir? Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası taşıt kredisi faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. Teklifleri karşılaştırarak bütçeniz için en uygun olan seçeneği tercih edebilirsiniz.
Yeni bir araç almak ya da aracını yenilemek isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi ve bankalar 60 aya kadar vade ile taşıt kredisi fırsatı sunuyor. Özellikle koronavirüs sürecinde ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşlar 60 ay vade ile kolay bir şekilde ödeyerek hayalini kurduğu araca sahip olabilecek. Peki bankaların faiz oranları nedir? Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası taşıt kredisi faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. Teklifleri karşılaştırarak bütçeniz için en uygun olan seçeneği tercih edebilirsiniz.
Ticaret Bakanlığı'nın taşıt kredisinde 60 aya kadar taksit imkanı sunulduğunu duyurmasının ardından gündemde binlerce kişi bankaların faiz oranlarını araştırır oldu. İkinci el ya da sıfır araç sahibi olmak isteyenler ödeme kolaylığı sunacak olan bankadan taşıt kredisi çekerek 60 aya kadar vadeyle ödemelerini yapabilecek. Bankaların faiz oranları da farklılık gösteriyor, en iyi ödeme planı için haberimizde hazırladığımız bilgilerle planlamanızı yapmaya başlayabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası taşıt kredisi faiz oranları…