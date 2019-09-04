Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! Hacizli otomobil fiyatları

Otomobil almak birçok kişinin bütçesini aşabiliyor. Fakat 2. el otomobil almak için öyle bir yöntem var ki çoğu insan için adeta büyük frısat. Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Birbirinden lüks otomobiller neredeyse yarı fiyatına alıcı buluyor.