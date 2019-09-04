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Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! Hacizli otomobil fiyatları

İkinci el otomobil almaya bütçesi yetmeyenler için rayiç bedelinden çok ucuza otomobil almak mümkün hale geliyor. Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor. İcralık arabaları esatis.uyap.gov.tr adresinden ücretsiz üyelik açarak takip edebiliyorsunuz. İşte yarı fiyatına satılan otomobiller...

04.09.2019 07:39 - Son Güncelleme: 04.09.2019 07:39
Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! Hacizli otomobil fiyatları

Otomobil almak birçok kişinin bütçesini aşabiliyor. Fakat 2. el otomobil almak için öyle bir yöntem var ki çoğu insan için adeta büyük frısat. Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Birbirinden lüks otomobiller neredeyse yarı fiyatına alıcı buluyor.

Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! Hacizli otomobil fiyatları

Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor.

Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! Hacizli otomobil fiyatları

Birbirinden lüks otomobiller neredeyse yok fiyatına alıcı buluyor.

Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! Hacizli otomobil fiyatları

İcra dairesinden araba almak isteyen herkes teminatını yatırdıktan sonra ihaleye katılabilir. Eğer ihaleyi kazanamazsanız teminatınız geri iade ediliyor.

Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! Hacizli otomobil fiyatları

İcralık arabaları esatis.uyap.gov.tr adresinden ücretsiz üyelik açarak takip edebiliyorsunuz.

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