Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! Hacizli otomobil fiyatları
İkinci el otomobil almaya bütçesi yetmeyenler için rayiç bedelinden çok ucuza otomobil almak mümkün hale geliyor. Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor. İcralık arabaları esatis.uyap.gov.tr adresinden ücretsiz üyelik açarak takip edebiliyorsunuz. İşte yarı fiyatına satılan otomobiller...
Otomobil almak birçok kişinin bütçesini aşabiliyor. Fakat 2. el otomobil almak için öyle bir yöntem var ki çoğu insan için adeta büyük frısat. Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Birbirinden lüks otomobiller neredeyse yarı fiyatına alıcı buluyor.