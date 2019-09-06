Bu arabaların hepsi 100 binin altında! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri!
Günümüzdeki araç, bakım ve parça fiyatları göz önünde bulundurulduğunda araç sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettikleri konu düşük bütçeli arabalar oldu. Peki özellikleri yüksek ama bütçesi düşük araçlar hangileri? Özellikleri neler? İşte tüm bu detaylar haberimizde...
06.09.2019 12:28
- Son Güncelleme: 06.09.2019 12:28
Eylül ayında birbirinden farklı arala markaları değişik kampanyalarla rekabeti en yüksek düzeye çıkardı. Araç sahibi olmak isteyenler de bu durumdan memnun. Düşük maliyetli araç sahibi olmak isteyenler aynı zamanda yüksek özellikleri olan bir araba almak istiyor. Peki hem yüksek özellikli hem de düşük maliyetli araçlar hangileri? İşte tüm detaylar...
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