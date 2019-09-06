Bu arabaların hepsi 100 binin altında! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri!

Eylül ayında birbirinden farklı arala markaları değişik kampanyalarla rekabeti en yüksek düzeye çıkardı. Araç sahibi olmak isteyenler de bu durumdan memnun. Düşük maliyetli araç sahibi olmak isteyenler aynı zamanda yüksek özellikleri olan bir araba almak istiyor. Peki hem yüksek özellikli hem de düşük maliyetli araçlar hangileri? İşte tüm detaylar...