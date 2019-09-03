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Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor? İşte otomobillerdeki arıza lambalarının anlamları

Otomobiller birçok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için otomobil kullanıyor. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

03.09.2019 07:03 - Son Güncelleme: 03.09.2019 07:04
Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor? İşte otomobillerdeki arıza lambalarının anlamları

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor? İşte otomobillerdeki arıza lambalarının anlamları

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor? İşte otomobillerdeki arıza lambalarının anlamları

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor? İşte otomobillerdeki arıza lambalarının anlamları

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Otomobillerde bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor? İşte otomobillerdeki arıza lambalarının anlamları

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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