Listede en uygun araçlar var! Fiat, Hyundai, Dacia sıfır araba fiyatları... Sonbahar kampanyalarında 0.69-0.89 faiz fırsatı!

Otomobil markalarının sonbahar kampanyaları Eylül ayıyla birlikte başladı. Alınan son kararla birlikte, ÖTV indirimiyle birlikte tüm sıfır otomobillerin fiyatında 5 ile 60 bin arasında bir düşüş yaşanıyor. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor. Fiyatların düşmesinin ardından araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere akın ettiği görülüyor. Bu süreçte araba almaya gidenlerin sayısından artış yaşanırken gözler fiyatlara çevrildi. ve bu doğrultuda da alacağı modelde fikrini netleştirerek tercihini yapacak.