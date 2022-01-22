İkinci el araba fiyatları için beklenen oluyor! Listeler baştan aşağı değişecek! Tüm modellerin fiyatı birdenbire tepetaklak olacak! 2020 yılında otomobil pazarında başlayan çip krizi nedeniyle bir süre araba üretilememişti. Bu sebeple ikinci el fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Sektörde çip krizi halen devam ediyor. Yaşanan bu ilerlemeler sonucunda ikinci el bir otomobil alma fikri olan binlerce vatandaş fiyatların aşırı derece yükselmesiyle nedeniyle bu fikrini erteledi. Arabasını satmak isteyenlerde bu yönde hareket etti. Döviz kurlarında peş peşe yaşanan sert düşüşün ardından sıfır otomobillerde markalar indirim yapmaya başladı. Yaşanan bu gelişmenin ikinci el otomobil piyasasında da etkisini göstermesi bekleniyor.