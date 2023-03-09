11.500 TL peşinatla Ankara'da 238 m2 daire! 200, 312, 385 BİN TL'ye 120 ay vadeli ev alın! Müstakil, bahçeli, geniş satılık ev arayanlara...
Halkbank tarafından duyurulan satılık daire ilanları büyük ilgi çekiyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Halkbank satılık daire fiyatları yer aldı. İşte 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla Ankara, Bingöl, Mardin satılık daireler...
09.03.2023 16:28 - Son Güncelleme: 09.03.2023 16:41
No
31097
Hisse
Tam
Kategori
Konut
Konut Tipi
Apartman Dairesi
İl
Ankara
İlçe
Beypazarı
Mahalle
Ayvaşık
Adres
Ayvaşık Mh. Karapınar Küme Evler Sitesi Termal Şehir Akropol Sitesi D1 Blk No:6 Beypaza/Ankara
Ada
1848
Parsel
12
Kullanım Alanı
113
Bağımsız Bölüm No
6
Başlangıç Bedeli
220.000,00 ₺
Teminat Bedeli
6.600,00 ₺
Minumum Artış
2.500,00 ₺
No
29602
Hisse
Tam
Kategori
Konut
Konut Tipi
Apartman Dairesi
İl
Gümüşhane
İlçe
Şiran
Mahalle
Şehit Hakan
Adres
Şehit Hakan Mahallesi Şehit Hakan Küme Evleri No:101A D:1 Şiran/Gümüşhane
Ada
113
Parsel
4
Kullanım Alanı
127
Bağımsız Bölüm No
1
Başlangıç Bedeli
360.000,00 ₺
Teminat Bedeli
10.800,00 ₺
Minumum Artış
2.500,00
No
32849
Hisse
Tam
Kategori
İşyeri
Konut Tipi
Dükkan & Mağaza
İl
Kastamonu
İlçe
Merkez
Mahalle
İnönü
Adres
Budamış Mh. Bilgehan Sk. Şehri Şahane Sitesi 149 Ada 11 Parsel G Blok 15 Bb Merkez-Kastamonu
Ada
149
Parsel
11
Kullanım Alanı
20
Bağımsız Bölüm No
15
Başlangıç Bedeli
315.000,00 ₺
Teminat Bedeli
9.450,00 ₺
Minumum Artış
2.500,00 ₺