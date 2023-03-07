Prefabrik ev, hobi bahçesi, bağ, çiftlik,bostan hayali kuranlara... 800 TL'ye 90 m2 tarla! Yanlış duymadınız! Yarım depo benzin fiyatına toprak alın!
Milli Emlak tarafından 800 TL'ye satılan tarla gündem oldu. Kullanıcının kira bedelini ödediği araziyi satın alması için Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvurması gerekir. Uygun görüldüğünde talep edilen arsa sözleşme yapılarak satılabilir. İşte o tarla.
07.03.2023 11:44 - Son Güncelleme: 07.03.2023 11:44
Milli Emlak tarafından duyurulan satılık ilanları büyük ilgi çekti. 800 TL'ye satılan tarla ise sosyal medyada gündem konusu haline geldi. İşte Milli emlak 800 TL'ye tarla ilanı...
MİLLİ EMLAK ARSA SATIYOR MU?
Kullanıcının kira bedelini ödediği araziyi satın alması için Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvurması gerekir. Uygun görüldüğünde talep edilen arsa sözleşme yapılarak satılabilir.