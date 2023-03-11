8 bin TL peşinat + taksit! Mersin, Bolu, İzmir'de 2+1, 3+1 ARSA ve PERABRİK EV toplam 227.500 TL! Bahçeli ev hayal değil...

Milli Emlak satılık arsa ilanları büyük bir ilgiye takip ediliyor. Satışa konulan oldukça uygun fiyatlı araziler için araştırmalar hızlandı. Mersin, Bolu, İzmir ve birçok ilde bahçeli bir arsa alıp üzerine prefabrik ev yaptırabilirsiniz. Prefabrik ev fiyatları 100 bin liradan 1 milyon TL'ye kadar gidiyor. Siz de kendinize uygun prefabrik evi seçerek istediğiniz yere koydurabilirsiniz. İşte Milli Emlak satılık arsa ilanları ve prefabrik ev fiyatları...