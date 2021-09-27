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Haberler Otomobil Dünyaca ünlü otomotiv devleri logosunu değiştirdi! İşte yeni logo tasarımları! Volvo, Dacia, Renault, Peugeot, Opel, BMW, Volkswagen, Nissan...

Dünyaca ünlü otomotiv devleri logosunu değiştirdi! İşte yeni logo tasarımları! Volvo, Dacia, Renault, Peugeot, Opel, BMW, Volkswagen, Nissan...

Logo değiştirme kervanına İsveç merkezli otomotiv üreticisi Volvo da katıldı. İlk olarak Facebook'ta ortaya çıkan 2 boyutlu yeni logo siyah dümdüz bir yuvarlak ve ok simgesinden oluşuyor. Yeni logonun araçlarda ne zaman kullanılacağı netlik kazanmadı. İşte logolarını değiştiren otomobil markaları...

27.09.2021 12:12 - Son Güncelleme: 27.09.2021 12:20
Dünyaca ünlü otomotiv devleri logosunu değiştirdi! İşte yeni logo tasarımları! Volvo, Dacia, Renault, Peugeot, Opel, BMW, Volkswagen, Nissan...

Dünyaca ünlü otomobil devleri logoları tek tek değiştirdi. İşte Volvo, Renault, Dacia, Peugeot, BMW, Volkswagen, Nissan ve Opel'in yeni logo tasarımları...

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Dünyaca ünlü otomotiv devleri logosunu değiştirdi! İşte yeni logo tasarımları! Volvo, Dacia, Renault, Peugeot, Opel, BMW, Volkswagen, Nissan...

Otomotiv üreticilerinin logo güncelleme furyasına İsveç merkezli otomotiv üreticisi Volvo da katıldı.

Dünyaca ünlü otomotiv devleri logosunu değiştirdi! İşte yeni logo tasarımları! Volvo, Dacia, Renault, Peugeot, Opel, BMW, Volkswagen, Nissan...

İlk olarak Facebook'ta ortaya çıkan 2 boyutlu yeni logo siyah dümdüz bir yuvarlak ve ok simgesinden oluşuyor.

Yeni logonun araçlarda ne zaman kullanılacağı netlik kazanmadı.

Dünyaca ünlü otomotiv devleri logosunu değiştirdi! İşte yeni logo tasarımları! Volvo, Dacia, Renault, Peugeot, Opel, BMW, Volkswagen, Nissan...

Renault Grubu bünyesinde üretimine devam eden Dacia, Nisan ayında ipuçlarını verdiği logo değişikliğini resmen duyurdu.

Dünyaca ünlü otomotiv devleri logosunu değiştirdi! İşte yeni logo tasarımları! Volvo, Dacia, Renault, Peugeot, Opel, BMW, Volkswagen, Nissan...

Fransız Renault Grubu bünyesinde 'ekonomik' modeller üreten Dacia, logosunu değiştirdi.

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