Dünyaca ünlü otomotiv devleri logosunu değiştirdi! İşte yeni logo tasarımları! Volvo, Dacia, Renault, Peugeot, Opel, BMW, Volkswagen, Nissan...
Logo değiştirme kervanına İsveç merkezli otomotiv üreticisi Volvo da katıldı. İlk olarak Facebook'ta ortaya çıkan 2 boyutlu yeni logo siyah dümdüz bir yuvarlak ve ok simgesinden oluşuyor. Yeni logonun araçlarda ne zaman kullanılacağı netlik kazanmadı. İşte logolarını değiştiren otomobil markaları...
27.09.2021 12:12
- Son Güncelleme: 27.09.2021 12:20
İlk olarak Facebook'ta ortaya çıkan 2 boyutlu yeni logo siyah dümdüz bir yuvarlak ve ok simgesinden oluşuyor.
Yeni logonun araçlarda ne zaman kullanılacağı netlik kazanmadı.
Renault Grubu bünyesinde üretimine devam eden Dacia, Nisan ayında ipuçlarını verdiği logo değişikliğini resmen duyurdu.