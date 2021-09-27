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Haberler Ekonomi Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! 2. el piyasası durma noktasında! Fiyatlar düşecek mi?

Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! 2. el piyasası durma noktasında! Fiyatlar düşecek mi?

Sahibinden 2. El araç almak isteyenleri yakından ilgilendiren açıklama geldi. Galericiler ikinci el araba piyasasında durgunluk olduğunu açıkladı. Galericiler fiyatların sabit ilerlediği söylerken piyasanın hareketleneceği dönemi de açıkladı.

27.09.2021 16:31 - Son Güncelleme: 27.09.2021 16:31
Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! 2. el piyasası durma noktasında! Fiyatlar düşecek mi?

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Galericiler, talep ve fiyatların sabit ilerlediğini belirtirken, piyasanın önümüzdeki dönemde hareketlilik kazanacağını düşünüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! 2. el piyasası durma noktasında! Fiyatlar düşecek mi?

Pandemi dönemiyle birlikte önemli bir ivme yakalayan ikinci el araç piyasası bir süredir durgun seyrediyor.

Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! 2. el piyasası durma noktasında! Fiyatlar düşecek mi?

Talebin olmadığını söyleyen oto galericiler, piyasanın önümüzdeki dönemde hareketleneceğini düşünüyor.

Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! 2. el piyasası durma noktasında! Fiyatlar düşecek mi?

Galerici Ümit Kayıtbey, piyasada durgunluğun devam ettiğini söyleyerek, "Geçen sene piyasada hareketlilik vardı. Piyasanın ileriki dönemde hareketleneceğini düşünüyorum.

Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! 2. el piyasası durma noktasında! Fiyatlar düşecek mi?

Fiyatlarda stabil ilerliyor. Sıfır araç bulunmaması ve koronavirüs etkilerinin devam etmesinden kaynaklı piyasa oldukça etkilendi.

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