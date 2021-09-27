Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! 2. el piyasası durma noktasında! Fiyatlar düşecek mi?
Sahibinden 2. El araç almak isteyenleri yakından ilgilendiren açıklama geldi. Galericiler ikinci el araba piyasasında durgunluk olduğunu açıkladı. Galericiler fiyatların sabit ilerlediği söylerken piyasanın hareketleneceği dönemi de açıkladı.
27.09.2021 16:31
- Son Güncelleme: 27.09.2021 16:31
İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Galericiler, talep ve fiyatların sabit ilerlediğini belirtirken, piyasanın önümüzdeki dönemde hareketlilik kazanacağını düşünüyor.
Pandemi dönemiyle birlikte önemli bir ivme yakalayan ikinci el araç piyasası bir süredir durgun seyrediyor.